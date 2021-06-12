Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Кратос у Fortnite та трюк з Battlefield

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього тижня користувачі показали реакцію Кратоса на свій скін з Fortnite, а також знайшли найкращого вчителя.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: еволюція Call of Duty та ігри про зомбі
10 місце – У когось поганий день
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – Naughty_Fox_
– Викликайте швидку допомогу!
– Але не для мене!
9 місце – Термінові новини
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – metroracerUK
Термінові новини: хакери зламали Electronic Arts, а також вкрали вихідний код гри та інструменти
Вихідний код:
Інструменти:
8 місце – "GG EZ"
Кількість вподобань – 17 тисяч
Автор – ADAMWARLOCK707
Коли ти намагаєшся бути добрим і пишеш "GG" після програшу, але опонент відповідає "EZ"
7 місце – Життєва історія
Кількість вподобань – 17 тисяч
Автор – ADAMWARLOCK707
Відомі стрімери: плачуть, коли FPS у грі падає до 60
Я, коли успішно завантажив гру 2013 року, а також не довів свій PC до температури сонця:
6 місце – Справедливо
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – clark_kent25
– Будь ласка, перестаньте вбивати нас на місці відродження
– Перестаньте відроджуватися
5 місце – Сувора реальність
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – невідомо
Як я уявляю собі те, що хочу зробити
Де я здаюся
4 місце – Класика жанру
Кількість вподобань – 53 тисячі
Автор – therandomguy333
Коли встановив найменшу чутливість для мишки
3 місце – Він ще не бачив танці
Кількість вподобань – 57 тисяч
Автор – Alarmed-Ad-436
Кратос, коли побачив себе у Fortnite
2 місце – Коли все зайшло надто далеко
Кількість вподобань – 96 тисяч
Автор – PatFury
1 місце – Найкращий вчитель
Кількість вподобань – 101 тисяча
Автор – SrGrafo
– Я хотів би подякувати особі, яка допомогла мені вивчити англійську мову
– Містер Джефферсон, сідайте назад, я не про вас говорю