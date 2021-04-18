Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Маріо за ґратами та новий ворог Дімітреску

Джерело:24 канал
Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього разу геймери знайшли головного ворога Дімітреску та поділилися своїми страхами.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: GTA в реальності та оригінальна Лара Крофт
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – Astromustafa
Коли ваша мама знайомить вас зі своїм новим хлопцем, а він називає ваш ігровий нікнейм
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – Bipolar-Gamer
Я та нова гра, яку я нещодавно придбав
Токсики, смурфи та гравці, які дуже багато грають
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Alzward
Леді Дімітреску: хлопче, ти не зможеш мене здолати.
Хлопець: я знаю, але він зможе.
Колективне перезбудження в інтернеті
Кількість вподобань – 28 тисяч
Автор – deadlyspawn187
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – DanbyDraws
Жінка: я стурбована та вважаю, що мій чоловік обманює (зраджує).
Детектив: я доберуся до суті.
Чоловік: вгору, вгору, вниз, вниз, вправо, вліво, вправо, вліво, А, Б…
Жінка: наскільки все погано?
Детектив: досить погано, він навіть неправильно ввів код.
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – GummyZombies
Шлунок – той, хто завдає найбільше шкоди
Серце – цілитель
Мозок – злодій
Печінка – танк
Кількість вподобань – 59 тисяч
Автор – __Dawn__Amber__
– Ну, я вже зачинив тебе у в'язниці. Насправді це найгірше, що я можу зробити без підвищення вікового рейтингу цієї гри.
Кількість вподобань – 63 тисячі
Автор – Shipmatewarrior
Коли ви розпочинаєте грати
Коли ви досягли максимального рівня у грі
Коли ви перекачані та нудьгуєте так, що знімаєте всю броню, бігаєте навколо та б'єте всіх
Кількість вподобань – 64 тисячі
Автор – AANGame
Боже, це виглядає так реально.
Чортова графіка, виглядає так піксельно.
Чортова графіка, на моєму PC це не запускається.
Кількість вподобань – 94 тисячі
Автор – SrGrafo
– Дай вгадаю, у тебе так багато ігор, але "грати немає в що".
– Що? НІ, є багато ігор, в які можна пограти.
– У мене просто не вистачає часу!