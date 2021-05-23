Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: справжній біль та "вічнозелена" GTA V

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього тижня користувачі відзначили роботу Rockstar Games та показали, як виглядає справжній біль.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: вибір у Mass Effect та інвентар у Skyrim

10 місце – Справжній геймер

Кількість вподобань – 4 тисячі

Автор – Significant-Account1

Чоловік втратив свій будинок в торнадо, але він щасливий, бо його PS4 вижив

Ми віддаємо честь цьому геймеру

9 місце – Майже Final Fantasy

Кількість вподобань – 10 тисяч

Автор – I_aM_a_14_yEaR_oLd

8 місце – Коли створений для селфі

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – cubemacplayer

Зробімо селфі!

7 місце – Сучасні реалії та почуття ностальгії

Кількість вподобань – 36 тисяч

Автор – MadeByTio

Видавець: це стара гра, але вона ще досі гарна!

Аудиторія: ...

Видавець додає наліпку "Ремастер" та анонсує наступні нововведення:

+ 1 FPS!

Досі без доповнень.

В основному та сама гра.

Аудиторія:

6 місце – Біль.

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – Yeetus404

5 місце – Коли шукаєш лут

Кількість вподобань – 54 тисячі

Автор – rebel_chef

– Проклята статистика, я цього не носитиму.

– Я поважаю це…

– Хлопці, погляньте на мою нову екіпіровку!

4 місце – Коли хочеш похизуватися

Кількість вподобань – 63 тисячі

Автор – Blaze_Ocelot

Коли ти перший рівень у грі, але у тебе є друг з максимальним, який дає тобі найкращу зброю у грі:

3 місце – Гарна робота

Кількість вподобань – 82 тисячі

Автор – breeze-vain-

З чим виросли ми

З чим зростають сучасні діти

2 місце – Таке буває лише у відеоіграх

Кількість вподобань – 90 тисяч

Автор – dietboobies

GTA познайомила мене з хибним уявленням про швидке та доступне відвідування лікарні

1 місце – Економні геймери

Кількість вподобань – 93 тисячі

Автор – RichieRich685

Придбати відеогру за 80 доларів на релізі

Почекати десятиріччя та отримати вживаний екземпляр за 5 доларів