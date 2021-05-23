Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: справжній біль та "вічнозелена" GTA V

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього тижня користувачі відзначили роботу Rockstar Games та показали, як виглядає справжній біль.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: вибір у Mass Effect та інвентар у Skyrim
10 місце – Справжній геймер
Кількість вподобань – 4 тисячі
Автор – Significant-Account1
Чоловік втратив свій будинок в торнадо, але він щасливий, бо його PS4 вижив
Ми віддаємо честь цьому геймеру
9 місце – Майже Final Fantasy
Кількість вподобань – 10 тисяч
Автор – I_aM_a_14_yEaR_oLd
8 місце – Коли створений для селфі
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – cubemacplayer
Зробімо селфі!
7 місце – Сучасні реалії та почуття ностальгії
Кількість вподобань – 36 тисяч
Автор – MadeByTio
Видавець: це стара гра, але вона ще досі гарна!
Аудиторія: ...
Видавець додає наліпку "Ремастер" та анонсує наступні нововведення:
+ 1 FPS!
Досі без доповнень.
В основному та сама гра.
Аудиторія:
6 місце – Біль.
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – Yeetus404
5 місце – Коли шукаєш лут
Кількість вподобань – 54 тисячі
Автор – rebel_chef
– Проклята статистика, я цього не носитиму.
– Я поважаю це…
– Хлопці, погляньте на мою нову екіпіровку!
4 місце – Коли хочеш похизуватися
Кількість вподобань – 63 тисячі
Автор – Blaze_Ocelot
Коли ти перший рівень у грі, але у тебе є друг з максимальним, який дає тобі найкращу зброю у грі:
3 місце – Гарна робота
Кількість вподобань – 82 тисячі
Автор – breeze-vain-
З чим виросли ми
З чим зростають сучасні діти
2 місце – Таке буває лише у відеоіграх
Кількість вподобань – 90 тисяч
Автор – dietboobies
GTA познайомила мене з хибним уявленням про швидке та доступне відвідування лікарні
1 місце – Економні геймери
Кількість вподобань – 93 тисячі
Автор – RichieRich685
Придбати відеогру за 80 доларів на релізі
Почекати десятиріччя та отримати вживаний екземпляр за 5 доларів