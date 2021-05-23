На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: выбор в Mass Effect и инвентарь в Skyrim

10 место – Настоящий геймер

Количество лайков – 4 тысячи

Автор – Significant-Account1

Мужчина потерял свой дом в торнадо, но он счастлив, потому что его PS4 выжил

Мы отдаем честь этому геймеру

9 место – Почти Final Fantasy

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – I_aM_a_14_yEaR_oLd

8 место – Когда создан для селфи

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – cubemacplayer

Давай сделаем селфи!

7 место – Современные реалии и чувство ностальгии

Количество лайков – 36 тысяч

Автор – MadeByTio

Издатель: это старая игра, но она до сих пор хорошая!

Аудитория: ...

Издатель добавляет наклейку "Ремастер" и анонсирует следующие нововведения:

+ 1 FPS!

До сих пор без дополнений.

В основном та же игра.

Аудитория:

6 место – Боль.

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – Yeetus404

5 место – Когда ищешь лут

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – rebel_chef

– Проклятая статистика, я этого носить не буду.

– Я уважаю это...

– Ребята, посмотрите на мою новую экипировку!

4 место – Когда хочешь похвастаться

Количество лайков – 63 тысячи

Автор – Blaze_Ocelot

Когда ты первый уровень в игре, но у тебя есть друг с максимальным, который дает тебе лучшее оружие в игре:

3 место – Хорошая работа

Количество лайков – 82 тысячи

Автор – breeze-vain-

С чем выросли мы

С чем растут современные дети

2 место – Такое бывает только в видеоиграх

Количество лайков – 90 тысяч

Автор – dietboobies

GTA познакомила меня с ложным представлением о быстром и доступном посещении больницы

1 место – Экономные геймеры

Количество лайков – 93 тысячи

Автор – RichieRich685

Купить видеоигру за 80 долларов на релизе

Подождать десятилетие и получить использованный экземпляр за 5 долларов