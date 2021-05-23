На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: выбор в Mass Effect и инвентарь в Skyrim
10 место – Настоящий геймер
Количество лайков – 4 тысячи
Автор – Significant-Account1
Мужчина потерял свой дом в торнадо, но он счастлив, потому что его PS4 выжил
Мы отдаем честь этому геймеру
9 место – Почти Final Fantasy
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – I_aM_a_14_yEaR_oLd
8 место – Когда создан для селфи
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – cubemacplayer
Давай сделаем селфи!
7 место – Современные реалии и чувство ностальгии
Количество лайков – 36 тысяч
Автор – MadeByTio
Издатель: это старая игра, но она до сих пор хорошая!
Аудитория: ...
Издатель добавляет наклейку "Ремастер" и анонсирует следующие нововведения:
+ 1 FPS!
До сих пор без дополнений.
В основном та же игра.
Аудитория:
6 место – Боль.
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – Yeetus404
5 место – Когда ищешь лут
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – rebel_chef
– Проклятая статистика, я этого носить не буду.
– Я уважаю это...
– Ребята, посмотрите на мою новую экипировку!
4 место – Когда хочешь похвастаться
Количество лайков – 63 тысячи
Автор – Blaze_Ocelot
Когда ты первый уровень в игре, но у тебя есть друг с максимальным, который дает тебе лучшее оружие в игре:
3 место – Хорошая работа
Количество лайков – 82 тысячи
Автор – breeze-vain-
С чем выросли мы
С чем растут современные дети
2 место – Такое бывает только в видеоиграх
Количество лайков – 90 тысяч
Автор – dietboobies
GTA познакомила меня с ложным представлением о быстром и доступном посещении больницы
1 место – Экономные геймеры
Количество лайков – 93 тысячи
Автор – RichieRich685
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