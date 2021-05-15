На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: советы для Геральта и правда для Марио

10 место – Собирать нужно все

Количество лайков – 2 тысячи

Автор – Meatball9651

Ваш инвентарь после прохождения Skyrim

9 место – Живая легенда

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – ricksanchezc13777

Можем ли мы просто взять и поблагодарить его за то, что он защитил нас от зомби

8 место – Самый лучший мод для Resident Evil Village

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – CptnCASx

7 место – Ужин ждать не станет

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – MorsCentauri

– Милая, ужин готов

– Иду, мама

– Пожалуйста, просто убей меня

6 место – С днем матери высокую мамочку-вампира!

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – IdiotoftheEast

5 место – Когда разговариваешь в реальной жизни

Количество лайков – 29 тысяч

Автор – RasAlGhooly

Когда играешь в видеоигры: только 4 варианта диалога? Это выглядит нереалистично.

Когда разговариваешь в реальной жизни:

– Черт, это безумно!

– Да

– Нет

– Я не знаю, выбираешь ты...

4 место – В поисках новой видеоигры

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – HoodRat_bjj

– Игры...

– Игры!!!

– Мобильные игры!?

– Игры...

3 место – Что-то остается неизменным

Количество лайков – 36 тысяч

Автор – Damsen123

До пандемии

Во время пандемии

После пандемии

2 место – Сложный выбор

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – iamkeeeng

Джейкоб: сэр, вам нужно выбрать, кто будет сдерживать врагов, чтобы вы могли безопасно бежать!

Миранда: Джейкоб прав... один из нас должен остаться здесь, сэр.

Джейкоб лучше во всех компонентах, но...

1 место – Однажды Джон Генри уже одолел машину...

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – Troct

– Я, Джон Генри, могу одолеть любую машину

– Ты, я, Smash Bros

– Черт, а этот парень не промах