На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: советы для Геральта и правда для Марио
10 место – Собирать нужно все
Количество лайков – 2 тысячи
Автор – Meatball9651
Ваш инвентарь после прохождения Skyrim
9 место – Живая легенда
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – ricksanchezc13777
Можем ли мы просто взять и поблагодарить его за то, что он защитил нас от зомби
8 место – Самый лучший мод для Resident Evil Village
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – CptnCASx
7 место – Ужин ждать не станет
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – MorsCentauri
– Милая, ужин готов
– Иду, мама
– Пожалуйста, просто убей меня
6 место – С днем матери высокую мамочку-вампира!
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – IdiotoftheEast
5 место – Когда разговариваешь в реальной жизни
Количество лайков – 29 тысяч
Автор – RasAlGhooly
Когда играешь в видеоигры: только 4 варианта диалога? Это выглядит нереалистично.
Когда разговариваешь в реальной жизни:
– Черт, это безумно!
– Да
– Нет
– Я не знаю, выбираешь ты...
4 место – В поисках новой видеоигры
Количество лайков – 32 тысячи
Автор – HoodRat_bjj
– Игры...
– Игры!!!
– Мобильные игры!?
– Игры...
3 место – Что-то остается неизменным
Количество лайков – 36 тысяч
Автор – Damsen123
До пандемии
Во время пандемии
После пандемии
2 место – Сложный выбор
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – iamkeeeng
Джейкоб: сэр, вам нужно выбрать, кто будет сдерживать врагов, чтобы вы могли безопасно бежать!
Миранда: Джейкоб прав... один из нас должен остаться здесь, сэр.
Джейкоб лучше во всех компонентах, но...
1 место – Однажды Джон Генри уже одолел машину...
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – Troct
– Я, Джон Генри, могу одолеть любую машину
– Ты, я, Smash Bros
– Черт, а этот парень не промах