На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: советы для Геральта и правда для Марио

10 место – Собирать нужно все

Количество лайков – 2 тысячи

Автор – Meatball9651

Ваш инвентарь после прохождения Skyrim

9 место – Живая легенда

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – ricksanchezc13777

Можем ли мы просто взять и поблагодарить его за то, что он защитил нас от зомби

8 место – Самый лучший мод для Resident Evil Village

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – CptnCASx

7 место – Ужин ждать не станет

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – MorsCentauri

 – Милая, ужин готов
 – Иду, мама
 – Пожалуйста, просто убей меня

6 место – С днем матери высокую мамочку-вампира!

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – IdiotoftheEast

5 место – Когда разговариваешь в реальной жизни

Количество лайков – 29 тысяч

Автор – RasAlGhooly

Когда играешь в видеоигры: только 4 варианта диалога? Это выглядит нереалистично.
Когда разговариваешь в реальной жизни:
 – Черт, это безумно!
 – Да
 – Нет
 – Я не знаю, выбираешь ты...

4 место – В поисках новой видеоигры

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – HoodRat_bjj

 – Игры...
 – Игры!!!
 – Мобильные игры!?
 – Игры...

3 место – Что-то остается неизменным

Количество лайков – 36 тысяч

Автор – Damsen123

До пандемии
Во время пандемии
После пандемии

2 место – Сложный выбор

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – iamkeeeng

Джейкоб: сэр, вам нужно выбрать, кто будет сдерживать врагов, чтобы вы могли безопасно бежать!
Миранда: Джейкоб прав... один из нас должен остаться здесь, сэр.
Джейкоб лучше во всех компонентах, но...

1 место – Однажды Джон Генри уже одолел машину...

Количество лайков – 56 тысяч 

Автор – Troct

 – Я, Джон Генри, могу одолеть любую машину
 – Ты, я, Smash Bros
 – Черт, а этот парень не промах