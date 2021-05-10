На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "жестокие" игры и занятия с хитрости
10 место – Вид от бампера в видеоиграх
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – 1v1brah
9 место – Советы для Геральта
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – NoWayJoseBR
Йеннифэр и машина времени:
– Вскоре Нильфгардцы нападут под Содденом, обязательно подготовься
– Хорошо, спасибо
Геральт и машина времени:
– Если противник играет колодой с большим количеством юнитов ближнего боя, обязательно возьмите с собой карты заморозки, чтобы противостоять им
– Хмм
8 место – Нас не остановить!
Количество лайков – 26 тысяч
Автор – supercombodeluxe
– Сегодня мы выстоим! Никакой пощады врагам!
– Огонь!!
– Уменьшить сложность игры!
7 место – "Злые" лутбоксы
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – broth4d4rkness
Геймеры, которым нравится разблокировать вещи благодаря разумному гринду:
Лутбоксы и микротранзакции:
6 место – Новый файл сохранен
Количество лайков – 48 тысяч
Автор – theimmortalgrind
– Черт, я испортил это прохождение.
– Думаю, я просто сделаю перезапуск.
5 место – Грустная правда
Количество лайков – 49 тысяч
Автор – y75_
Как другие люди будут наслаждаться Resident Evil 8:
Как я буду наслаждаться этим:
4 место – На что он намекает?
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – KaruTheKanser
Марио, ты действительно думаешь, что принцесса Пич постоянно "похищается" Боузером и ты должен ее спасать? Думай Марио, думай!
3 место – Природная аптечка
Количество лайков – 67 тысяч
Автор – MorsCentauri
– Отстань от меня!
– Сейчас нужно как-то это "починить"
– Да, я исцелился
2 место – Злой и перекачанный Пикачу
Количество лайков – 72 тысячи
Автор – Lost-Lu
У тебя в компьютере сидят все эти покемоны с преимуществом в типе, но ты продолжаешь посылать меня?! Думай Эш, думай!
1 место – Прокачиваться можно и так
Количество лайков – 121 тысяча
Автор – SrGrafo
– Ты убил свою первую крысу в подземелье!
– Теперь, если ты пойдешь по этому пути, то найдешь более сильных врагов...
– Друг...