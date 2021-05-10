На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "жестокие" игры и занятия с хитрости

10 место – Вид от бампера в видеоиграх

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – 1v1brah

9 место – Советы для Геральта

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – NoWayJoseBR

Йеннифэр и машина времени:

– Вскоре Нильфгардцы нападут под Содденом, обязательно подготовься

– Хорошо, спасибо

Геральт и машина времени:

– Если противник играет колодой с большим количеством юнитов ближнего боя, обязательно возьмите с собой карты заморозки, чтобы противостоять им

– Хмм

8 место – Нас не остановить!

Количество лайков – 26 тысяч

Автор – supercombodeluxe

– Сегодня мы выстоим! Никакой пощады врагам!

– Огонь!!

– Уменьшить сложность игры!

7 место – "Злые" лутбоксы

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – broth4d4rkness

Геймеры, которым нравится разблокировать вещи благодаря разумному гринду:

Лутбоксы и микротранзакции:

6 место – Новый файл сохранен

Количество лайков – 48 тысяч

Автор – theimmortalgrind

– Черт, я испортил это прохождение.

– Думаю, я просто сделаю перезапуск.

5 место – Грустная правда

Количество лайков – 49 тысяч

Автор – y75_

Как другие люди будут наслаждаться Resident Evil 8:

Как я буду наслаждаться этим:

4 место – На что он намекает?

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – KaruTheKanser

Марио, ты действительно думаешь, что принцесса Пич постоянно "похищается" Боузером и ты должен ее спасать? Думай Марио, думай!

3 место – Природная аптечка

Количество лайков – 67 тысяч

Автор – MorsCentauri

– Отстань от меня!

– Сейчас нужно как-то это "починить"

– Да, я исцелился

2 место – Злой и перекачанный Пикачу

Количество лайков – 72 тысячи

Автор – Lost-Lu

У тебя в компьютере сидят все эти покемоны с преимуществом в типе, но ты продолжаешь посылать меня?! Думай Эш, думай!

1 место – Прокачиваться можно и так

Количество лайков – 121 тысяча

Автор – SrGrafo

– Ты убил свою первую крысу в подземелье!

– Теперь, если ты пойдешь по этому пути, то найдешь более сильных врагов...

– Друг...