На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: архитекторы с Minecraft и странные находки

10 место – "Жестокие" видеоигры

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – diamondprox1

Медиа: видеоигры делают вас жестокими
Видеоигры:
Нажмите [левый шифт] для стелса
Находясь в стелсе, нажмите ЛКМ, чтобы поцеловать свою жену

9 место – В ожидании Resident Evil Village

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – AndreyDerga_Cold9073

8 место – Когда решил поиграть ночью

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Dank-Memer7481

Все: вам нужно 8 часов сна ежедневно
Я, когда играю в Minecraft в 3 ночи:
Мне не нужно спать, мне нужны бриллианты

7 место – Семейный ужин

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – Metalloid_Emon

Сестра: мой парень придет сегодня на ужин. Не веди себя странно.
Я на ужине:

6 место – Как "убить" франшизу

Количество лайков – 22 тысячи

Автор – The_WereArcticFox

Activision: перенасыщать, пока не взорвется
Ubisoft: заменить ее чем-то другим
Nintendo: отказываться делать с ней что-нибудь
Capcom: отказаться от нее вообще
Konami: превратить ее в pachinko machine (игровой автомат)

5 место – Почти лозунг

Количество лайков – 42 тысячи

Автор – SpinalPrizon

Хотите, чтобы GTA VI вышла?
Перестаньте играть в GTA Online!

4 место – В ожидании следующей части

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – slayerbro1

С чем вырос я:
С чем вырастет следующее поколение:

3 место – Занятия с хитрости

Количество лайков – 73 тысячи

Автор – __Dawn__Amber__

Мусковадо в общий чат: не рашим ребята
Мусковадо в командный чат: рашим

2 место – Эволюция игр с открытым миром

Количество лайков – 74 тысячи

Автор – SoberingMirror 

 – Вряд ли что-то такое задумывали разработчики, но я попробую везде
 – Поздравляем, вы нашли пасхалку
 – Я на секунду отклонюсь от намеченного разработчиками пути
 – Миссия провалена, вы пытались развлечься

1 место – Стратегия с видеоигры

Количество лайков – 84 тысячи

Автор – velabas

 – Давай зарашим их
 – Мы не можем просто зарашить их отсюда, солдат, это реальная жизнь, а не какая-то видеоигра
 – Лииирооой Дженкинс
 – Чисто, я убил всех
 – Мне неприятно, потому что это сработало