На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: архитекторы с Minecraft и странные находки

10 место – "Жестокие" видеоигры

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – diamondprox1

Медиа: видеоигры делают вас жестокими

Видеоигры:

Нажмите [левый шифт] для стелса

Находясь в стелсе, нажмите ЛКМ, чтобы поцеловать свою жену