На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: архитекторы с Minecraft и странные находки
10 место – "Жестокие" видеоигры
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – diamondprox1
Медиа: видеоигры делают вас жестокими
Видеоигры:
Нажмите [левый шифт] для стелса
Находясь в стелсе, нажмите ЛКМ, чтобы поцеловать свою жену
9 место – В ожидании Resident Evil Village
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – AndreyDerga_Cold9073
8 место – Когда решил поиграть ночью
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Dank-Memer7481
Все: вам нужно 8 часов сна ежедневно
Я, когда играю в Minecraft в 3 ночи:
Мне не нужно спать, мне нужны бриллианты
7 место – Семейный ужин
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – Metalloid_Emon
Сестра: мой парень придет сегодня на ужин. Не веди себя странно.
Я на ужине:
6 место – Как "убить" франшизу
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – The_WereArcticFox
Activision: перенасыщать, пока не взорвется
Ubisoft: заменить ее чем-то другим
Nintendo: отказываться делать с ней что-нибудь
Capcom: отказаться от нее вообще
Konami: превратить ее в pachinko machine (игровой автомат)
5 место – Почти лозунг
Количество лайков – 42 тысячи
Автор – SpinalPrizon
Хотите, чтобы GTA VI вышла?
Перестаньте играть в GTA Online!
4 место – В ожидании следующей части
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – slayerbro1
С чем вырос я:
С чем вырастет следующее поколение:
3 место – Занятия с хитрости
Количество лайков – 73 тысячи
Автор – __Dawn__Amber__
Мусковадо в общий чат: не рашим ребята
Мусковадо в командный чат: рашим
2 место – Эволюция игр с открытым миром
Количество лайков – 74 тысячи
Автор – SoberingMirror
– Вряд ли что-то такое задумывали разработчики, но я попробую везде
– Поздравляем, вы нашли пасхалку
– Я на секунду отклонюсь от намеченного разработчиками пути
– Миссия провалена, вы пытались развлечься
1 место – Стратегия с видеоигры
Количество лайков – 84 тысячи
Автор – velabas
– Давай зарашим их
– Мы не можем просто зарашить их отсюда, солдат, это реальная жизнь, а не какая-то видеоигра
– Лииирооой Дженкинс
– Чисто, я убил всех
– Мне неприятно, потому что это сработало