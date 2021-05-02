На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння
10 місце – "Жорстокі" відеоігри
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – diamondprox1
Медіа: відеоігри роблять вас жорстокими
Відеоігри:
Натисніть [лівий шифт] для стелсу
Перебуваючи в стелсі, натисніть ЛКМ, щоб поцілувати свою дружину
9 місце – В очікуванні Resident Evil Village
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – AndreyDerga_Cold9073
8 місце – Коли вирішив пограти вночі
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Dank-Memer7481
Усі: вам потрібно 8 годин сну щодня
Я, коли граю в Minecraft о 3 ночі:
Мені не потрібно спати, мені потрібні діаманти
7 місце – Сімейна вечеря
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – Metalloid_Emon
Сестра: мій хлопець прийде сьогодні на вечерю. Не поводься дивно.
Я на вечері:
6 місце – Як "вбити" франшизу
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – The_WereArcticFox
Activision: перенасичувати, поки не вибухне
Ubisoft: замінити її чимось іншим
Nintendo: відмовлятися робити з нею що-небудь
Capcom: відмовитися від неї взагалі
Konami: перетворити її на pachinko machine (ігровий автомат)
5 місце – Майже лозунг
Кількість вподобань – 42 тисячі
Автор – SpinalPrizon
Хочете, щоб GTA VI вийшла?
Перестаньте грати у GTA Online!
4 місце – В очікуванні наступної частини
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – slayerbro1
З чим виріс я:
З чим виросте наступне покоління:
3 місце – Заняття з хитрості
Кількість вподобань – 73 тисячі
Автор – __Dawn__Amber__
Мусковадо у загальний чат: не раште хлопці
Мусковадо у командний чат: рашимо
2 місце – Еволюція ігор з відкритим світом
Кількість вподобань – 74 тисячі
Автор – SoberingMirror
– Навряд чи щось таке задумували розробники, але я спробую всюди
– Вітаємо, ви знайшли пасхалку
– Я на секунду відхилюся від наміченого розробниками шляху
– Місія провалена, ви намагалися розважитися
1 місце – Стратегія із відеогри
Кількість вподобань – 84 тисячі
Автор – velabas
– Давай зарашимо їх
– Ми не можемо просто зарашити їх звідси, солдате, це реальне життя, а не якась відеогра
– Лііірооой Дженкінс
– Чисто, я вбив всіх
– Мені неприємно, бо це спрацювало