На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння

10 місце – "Жорстокі" відеоігри

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – diamondprox1

Медіа: відеоігри роблять вас жорстокими
Відеоігри:
Натисніть [лівий шифт] для стелсу
Перебуваючи в стелсі, натисніть ЛКМ, щоб поцілувати свою дружину

9 місце – В очікуванні Resident Evil Village

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – AndreyDerga_Cold9073

8 місце – Коли вирішив пограти вночі

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Dank-Memer7481

Усі: вам потрібно 8 годин сну щодня
Я, коли граю в Minecraft о 3 ночі: 
Мені не потрібно спати, мені потрібні діаманти

7 місце – Сімейна вечеря

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – Metalloid_Emon

Сестра: мій хлопець прийде сьогодні на вечерю. Не поводься дивно.
Я на вечері:

6 місце – Як "вбити" франшизу

Кількість вподобань – 22 тисячі

Автор – The_WereArcticFox

Activision: перенасичувати, поки не вибухне
Ubisoft: замінити її чимось іншим
Nintendo: відмовлятися робити з нею що-небудь
Capcom: відмовитися від неї взагалі
Konami: перетворити її на pachinko machine (ігровий автомат)

5 місце – Майже лозунг

Кількість вподобань – 42 тисячі

Автор – SpinalPrizon

Хочете, щоб GTA VI вийшла?
Перестаньте грати у GTA Online!

4 місце – В очікуванні наступної частини

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – slayerbro1

З чим виріс я:
З чим виросте наступне покоління:

3 місце – Заняття з хитрості 

Кількість вподобань – 73 тисячі 

Автор – __Dawn__Amber__

Мусковадо у загальний чат: не раште хлопці
Мусковадо у командний чат: рашимо

2 місце – Еволюція ігор з відкритим світом

Кількість вподобань – 74 тисячі

Автор – SoberingMirror 

 – Навряд чи щось таке задумували розробники, але я спробую всюди
 – Вітаємо, ви знайшли пасхалку
 – Я на секунду відхилюся від наміченого розробниками шляху
 – Місія провалена, ви намагалися розважитися

1 місце – Стратегія із відеогри

Кількість вподобань – 84 тисячі

Автор – velabas

 – Давай зарашимо їх
 – Ми не можемо просто зарашити їх звідси, солдате, це реальне життя, а не якась відеогра
 – Лііірооой Дженкінс
 – Чисто, я вбив всіх
 – Мені неприємно, бо це спрацювало