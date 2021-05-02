На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння

10 місце – "Жорстокі" відеоігри

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – diamondprox1

Медіа: відеоігри роблять вас жорстокими

Відеоігри:

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