На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "жорстокі" ігри та заняття з хитрості

10 місце – Вид від бампера у відеоіграх

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – 1v1brah

9 місце – Поради для Геральта

Кількість вподобань – 24 тисячі

Автор – NoWayJoseBR

Йеннефер та машина часу:

– Невдовзі Нільфгардці нападуть під Содденом, обов’язково підготуйся

– Добре, дякую

Геральт та машина часу:

– Якщо противник грає колодою з великою кількістю юнітів ближнього бою, обов'язково візьміть з собою карти заморозки, щоб протистояти їм

– Хмм

8 місце – Нас не зупинити!

Кількість вподобань – 26 тисяч

Автор – supercombodeluxe

– Сьогодні ми вистоїмо! Жодної пощади ворогам!

– Вогонь!!

– Зменшити складність гри!

7 місце – "Злі" лутбокси

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – broth4d4rkness

Геймери, яким подобається розблоковувати речі завдяки розумному грінду:

Лутбокси та мікротранзакції:

6 місце – Новий файл збережено

Кількість вподобань – 48 тисяч

Автор – theimmortalgrind

– Дідько, я зіпсував це проходження.

– Думаю, я просто зроблю перезапуск.

5 місце – Сумна правда

Кількість вподобань – 49 тисяч

Автор – y75_

Як інші люди будуть насолоджуватися Resident Evil 8:

Як я буду насолоджуватися цим:

4 місце – На що він натякає?

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – KaruTheKanser

Маріо, ти дійсно думаєш, що принцеса Піч постійно "викрадається" Боузером і ти повинен її рятувати? Думай Маріо, думай!

3 місце – Природна аптечка

Кількість вподобань – 67 тисяч

Автор – MorsCentauri

– Відчепись від мене!

– Зараз потрібно якось це залатати

– Так, я зцілився

2 місце – Злий та перекачаний Пікачу

Кількість вподобань – 72 тисячі

Автор – Lost-Lu

У тебе в комп'ютері сидять всі ці покемони з перевагою у типі, але ти продовжуєш посилати мене?! Думай Еш, думай!

1 місце – Прокачуватися можна й так

Кількість вподобань – 121 тисяча

Автор – SrGrafo

– Ти вбив свого першого щура у підземеллі!

– Тепер, якщо ти підеш цим шляхом, то знайдеш сильніших ворогів…

– Друже...