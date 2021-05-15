На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: поради для Геральта та правда для Маріо

10 місце – Збирати потрібно все

Кількість вподобань – 2 тисячі

Автор – Meatball9651

Ваш інвентар після проходження Skyrim

9 місце – Жива легенда

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – ricksanchezc13777

Чи можемо ми просто взяти й подякувати йому за те, що він захистив нас від зомбі

8 місце – Найкращий мод для Resident Evil Village

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – CptnCASx

7 місце – Вечеря чекати не стане

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – MorsCentauri

– Мила, вечеря готова

– Йду, мама

– Будь ласка, просто вбий мене

6 місце – З днем матері високу матусю-вампіра!

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – IdiotoftheEast

5 місце – Коли розмовляєш у реальному житті

Кількість вподобань – 29 тисяч

Автор – RasAlGhooly

Коли граєш у відеоігри: лише 4 варіанти діалогу? Це виглядає нереалістично.

Коли розмовляєш у реальному житті:

– Чорт, це божевільно!

– Так

– Ні

– Я не знаю, вибираєш ти...

4 місце – У пошуках нової відеогри

Кількість вподобань – 32 тисячі

Автор – HoodRat_bjj

– Ігри…

– Ігри!!!

– Мобільні ігри!?

– Ігри…

3 місце – Щось залишається незмінним

Кількість вподобань – 36 тисяч

Автор – Damsen123

До пандемії

Під час пандемії

Після пандемії

2 місце – Складний вибір

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – iamkeeeng

Джейкоб: сер, вам потрібно вибрати, хто буде стримувати ворогів, щоб ви могли безпечно втекти!

Міранда: Джейкоб має рацію... один з нас повинен залишитися тут, сер.

Джейкоб кращий у всіх компонентах, але...

1 місце – Одного разу Джон Генрі вже здолав машину...

Кількість вподобань – 56 тисяч

Автор – Troct

– Я, Джон Генрі, можу здолати будь-яку машину

– Ти, я, Smash Bros

– Дідько, а цей хлопець не промах