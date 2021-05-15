На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: поради для Геральта та правда для Маріо
10 місце – Збирати потрібно все
Кількість вподобань – 2 тисячі
Автор – Meatball9651
Ваш інвентар після проходження Skyrim
9 місце – Жива легенда
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – ricksanchezc13777
Чи можемо ми просто взяти й подякувати йому за те, що він захистив нас від зомбі
8 місце – Найкращий мод для Resident Evil Village
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – CptnCASx
7 місце – Вечеря чекати не стане
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – MorsCentauri
– Мила, вечеря готова
– Йду, мама
– Будь ласка, просто вбий мене
6 місце – З днем матері високу матусю-вампіра!
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – IdiotoftheEast
5 місце – Коли розмовляєш у реальному житті
Кількість вподобань – 29 тисяч
Автор – RasAlGhooly
Коли граєш у відеоігри: лише 4 варіанти діалогу? Це виглядає нереалістично.
Коли розмовляєш у реальному житті:
– Чорт, це божевільно!
– Так
– Ні
– Я не знаю, вибираєш ти...
4 місце – У пошуках нової відеогри
Кількість вподобань – 32 тисячі
Автор – HoodRat_bjj
– Ігри…
– Ігри!!!
– Мобільні ігри!?
– Ігри…
3 місце – Щось залишається незмінним
Кількість вподобань – 36 тисяч
Автор – Damsen123
До пандемії
Під час пандемії
Після пандемії
2 місце – Складний вибір
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – iamkeeeng
Джейкоб: сер, вам потрібно вибрати, хто буде стримувати ворогів, щоб ви могли безпечно втекти!
Міранда: Джейкоб має рацію... один з нас повинен залишитися тут, сер.
Джейкоб кращий у всіх компонентах, але...
1 місце – Одного разу Джон Генрі вже здолав машину...
Кількість вподобань – 56 тисяч
Автор – Troct
– Я, Джон Генрі, можу здолати будь-яку машину
– Ти, я, Smash Bros
– Дідько, а цей хлопець не промах