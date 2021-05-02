Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "жорстокі" ігри та заняття з хитрості

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу користувачі відшукали дуже хитрого геймера та показали всю "жорстокість" відеоігор.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння

10 місце – "Жорстокі" відеоігри

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – diamondprox1

Медіа: відеоігри роблять вас жорстокими

Відеоігри:

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