Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "жорстокі" ігри та заняття з хитрості

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу користувачі відшукали дуже хитрого геймера та показали всю "жорстокість" відеоігор.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння
10 місце – "Жорстокі" відеоігри
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – diamondprox1
Медіа: відеоігри роблять вас жорстокими
Відеоігри:
Натисніть [лівий шифт] для стелсу
Перебуваючи в стелсі, натисніть ЛКМ, щоб поцілувати свою дружину
9 місце – В очікуванні Resident Evil Village
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – AndreyDerga_Cold9073
8 місце – Коли вирішив пограти вночі
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Dank-Memer7481
Усі: вам потрібно 8 годин сну щодня
Я, коли граю в Minecraft о 3 ночі:
Мені не потрібно спати, мені потрібні діаманти
7 місце – Сімейна вечеря
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – Metalloid_Emon
Сестра: мій хлопець прийде сьогодні на вечерю. Не поводься дивно.
Я на вечері:
6 місце – Як "вбити" франшизу
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – The_WereArcticFox
Activision: перенасичувати, поки не вибухне
Ubisoft: замінити її чимось іншим
Nintendo: відмовлятися робити з нею що-небудь
Capcom: відмовитися від неї взагалі
Konami: перетворити її на pachinko machine (ігровий автомат)
5 місце – Майже лозунг
Кількість вподобань – 42 тисячі
Автор – SpinalPrizon
Хочете, щоб GTA VI вийшла?
Перестаньте грати у GTA Online!
4 місце – В очікуванні наступної частини
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – slayerbro1
З чим виріс я:
З чим виросте наступне покоління:
3 місце – Заняття з хитрості
Кількість вподобань – 73 тисячі
Автор – __Dawn__Amber__
Мусковадо у загальний чат: не раште хлопці
Мусковадо у командний чат: рашимо
2 місце – Еволюція ігор з відкритим світом
Кількість вподобань – 74 тисячі
Автор – SoberingMirror
– Навряд чи щось таке задумували розробники, але я спробую всюди
– Вітаємо, ви знайшли пасхалку
– Я на секунду відхилюся від наміченого розробниками шляху
– Місія провалена, ви намагалися розважитися
1 місце – Стратегія із відеогри
Кількість вподобань – 84 тисячі
Автор – velabas
– Давай зарашимо їх
– Ми не можемо просто зарашити їх звідси, солдате, це реальне життя, а не якась відеогра
– Лііірооой Дженкінс
– Чисто, я вбив всіх
– Мені неприємно, бо це спрацювало