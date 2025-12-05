Discord назвав найпопулярніші ігри 2025 року: хто очолив рейтинг

Платформа Discord, популярна серед геймерів, оприлюднила щорічний огляд Checkpoint, у якому назвала найпопулярніші ігри року, що минає. Рейтинг очолила MOBA-гра від Riot Games, яка зберігає лідерські позиції вже багато років. Крім того, компанія відзначила кілька проєктів, які стали справжніми відкриттями року, зібравши активні спільноти довкола себе.

Які ігри потрапили до топу Discord у 2025 році?

Найпопулярнішою грою року визнали League of Legends. Ця багатокористувацька онлайн-арена, випущена ще у 2009 році, продовжує тримати планку як одна з найбільш затребуваних ігор за останні 16 років. Щомісяця до неї повертається понад 20 мільйонів активних користувачів по всьому світу, пише 24 Канал з посиланням на Discord Checkpoint.

Дивіться також League of Legends готує чимало змін у 2026 році, а деякі з них матимуть вплив на кіберспорт

Поряд із перевіреним часом хітом Discord виділив Rematch як проривний проєкт року. Розроблена студією Slocap та випущена 19 червня, ця гра змогла знайти свою нішу в жанрі футбольних симуляторів завдяки простому дизайну та правилам. Rematch запропонувала одиночний режим керування, що вигідно відрізнило її на тлі таких гігантів, як Rocket League від Psyonix та EA SPORTS FC.

Трейлер гри Rematch: дивіться відео

Третім у списку стала R.E.P.O. як найбільший інді-проєкт року, який привернув увагу спільноти незалежних розробників.

Окремо платформа оцінила найактивніші ігрові спільноти. До трійки лідерів увійшли PvP-шутер Marvel Rivals, Minecraft та Genshin Impact. Попри зниження кількості гравців порівняно з 2024 роком, проєкт від NetEase Games демонструє стабільність протягом останніх місяців, що свідчить про збереження відданої аудиторії.

Персональні підсумки

Discord також запустив персоналізовану функцію підсумків для користувачів у рамках святкування десятої річниці компанії, пише FindArticles. Вона покаже детальну статистику активності кожного користувача: кількість надісланих повідомлень, час у голосових чатах, список друзів, з якими найчастіше спілкувалися, та найбільш використовувані сервери.

Користувачі можуть переглянути персональну статистику активності до 15 січня 2026 року.

Як отримати?

Функція стала доступною 4 грудня для тих, хто встановив останню версію додатка та активував налаштування персоналізації даних. Кожен користувач отримає одну з десяти різних карток з унікальною аватаркою. Переглянути свій Discord Checkpoint можна буде до 15 січня 2026 року.