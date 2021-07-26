Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: війни клонів та оригінальна головоломка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

My Talking Angela 2 Trading Master 3D Fidget Pop Fidget Trading 3D Fidget Toys Brain Love Story Brain Puzzle Games Count Masters Bridge Race Run Rich 3D Subway Surfers Hair Challenge Battlegrounds Mobile India

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цікавих перестановок дуже мало, хоча лідер й змінився. На 1 сходинку достатньо неочікувано заскочила відеогра My Talking Angela 2. Також у трійці найкращих поки утримуються дві майже однакові гри: Trading Master 3D Fidget Pop та Fidget Trading 3D Fidget Toys. Здається, шанувальникам мобільних проєктів дуже сподобалося займатися бартером.

Продовжує свій підйом головоломка Brain Love Story Brain Puzzle Games, яка цього разу зупинилася вже на 4 місці. Одразу за нею знаходиться відеогра Count Masters, яка втратила за останній тиждень кілька позицій. Загалом у другій половині топу поки без особливих змін (Bridge Race, Subway Surfers та Hair Challenge), хоча й варто відзначити падіння королівської битви Battlegrounds Mobile India, яка опустилася одразу на 10 сходинку.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинула лише одна відеогра – Fat 2 Fit! (17 місце). А вперше до рейтингу потрапила:

Run Rich 3D – гра, яка дуже сподобалася гравцям з Бразилії та США. За жанром це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Загалом геймплейно все дуже просто: під час забігів потрібно збирати гроші, а також обминати різноманітні шкідливі предмети (ігрові автомати чи алкоголь). А все це потрібно робити для того, щоб головний герой дістався до фінішу в модному вбранні. Розробники відзначають, що у відеогрі чимало унікальних рівнів, а також інтуїтивно просте керування.

Геймплей відеогри Run Rich 3D: відео