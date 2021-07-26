Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: войны клонов и оригинальная головоломка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

My Talking Angela 2 Trading Master 3D Fidget Pop Fidget Trading 3D Fidget Toys Brain Love Story Brain Puzzle Games Count Masters Bridge Race Run Rich 3D Subway Surfers Hair Challenge Battlegrounds Mobile India

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр интересных перестановок очень мало, хотя лидер и изменился. На 1 место достаточно неожиданно запрыгнула видеоигра My Talking Angela 2. Также в тройке лучших пока удерживаются две почти одинаковые игры: Trading Master 3D Fidget Pop и Fidget Trading 3D Fidget Toys. Кажется, поклонникам мобильных проектов очень понравилось заниматься бартером.

Продолжает свой подъем головоломка Brain Love Story Brain Puzzle Games, которая на этот раз остановилась уже на 4 месте. Сразу за ней находится видеоигра Count Masters, которая потеряла за последнюю неделю несколько позиций. В целом во второй половине топа пока без особых изменений (Bridge Race, Subway Surfers и Hair Challenge), хотя и стоит отметить падение королевской битвы Battlegrounds Mobile India, которая опустилась сразу на 10 место.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинула только одна видеоигра – Fat 2 Fit! (17 место). А впервые в рейтинг попала:

Run Rich 3D – игра, которая очень понравилась игрокам из Бразилии и США. По жанру это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. В целом геймплейно все очень просто: во время забегов нужно собирать деньги, а также обходить различные вредные предметы (игровые автоматы или алкоголь). А все это нужно делать для того, чтобы главный герой добрался до финиша в модном наряде. Разработчики отмечают, что в видеоигре немало уникальных уровней, а также интуитивно простое управление.

Геймплей видеоигры Run Rich 3D: видео