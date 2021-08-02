Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: судний день та новий симулятор бартеру

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося дві цікаві новинки. Щоправда, лідерство поки продовжує впевнено утримувати відеогра My Talking Angela 2.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: неочікуваний лідер та цікавий раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

My Talking Angela 2 Run Rich 3D Fidget Toys Trading Count Masters Bridge Race Subway Surfers Ludo King Hair Challenge Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell? Garena Free Fire

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня є кілька цікавих новинок, хоча лідер поки незмінний. На 1 сходинці продовжує утримуватися відеогра My Talking Angela 2, а от раннер Run Rich 3D несподівано заскочив аж на 2 місце. У середині рейтингу та його другій половині цього разу без особливих змін (Count Masters, Bridge Race, Subway Surfers та Hair Challenge), хоча й варто відзначити повернення одразу двох цікавих проєктів: настільної гри Ludo King та королівської битви Garena Free Fire.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Trading Master 3D Fidget Pop (14 місце), Fidget Trading 3D Fidget Toys (16 місце), Brain Love Story Brain Puzzle Games (17 місце) та Battlegrounds Mobile India (замало завантажень). Вперше до рейтингу потрапили:

Fidget Toys Trading – мобільна гра, яка дуже схожа на два проєкти (Trading Master 3D Fidget Pop та Fidget Trading 3D Fidget Toys), які вже покинули цей топ. Геймплейно ці три відеогри взагалі не відрізняються: гравцям потрібно обмінюватися різноманітними предметами, щоб зібрати колекцію з таких речей (симулятор бартеру). Розробники відзначили, що в цій відеогрі чимало іграшок для обміну, а також розслабляючий ігровий процес.

Геймплей відеогри Fidget Toys Trading: відео

Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell? – цікава гра, у якій геймерам потрібно взяти на себе роль віртуального судді. Геймплейно все дуже просто: гравцям потрібно буде познайомитися з чималою кількістю людей (є навіть відомі постаті), а також вирішити, куди відправити кожного – у рай чи пекло. Розробники відзначають, що для цього можна буде використовувати навіть детектор брехні. Загалом у відеогрі чимало унікальних рівнів, а також інтуїтивно зрозуміле керування.

Геймплей відеогри Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?: відео