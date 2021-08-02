Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неожиданный лидер и интересный раннер

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

My Talking Angela 2 Run Rich 3D Fidget Toys Trading Count Masters Bridge Race Subway Surfers Ludo King Hair Challenge Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell? Garena Free Fire

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе есть несколько интересных новинок, хотя лидер пока неизменный. На 1 строчке продолжает удерживаться видеоигра My Talking Angela 2, а вот раннер Run Rich 3D неожиданно запрыгнул аж на 2 место. В середине рейтинга и его второй половине на этот раз без особых изменений (Count Masters, Bridge Race, Subway Surfers и Hair Challenge), хотя и стоит отметить возвращение сразу двух интересных проектов: настольной игры Ludo King и королевской битвы Garena Free Fire.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Trading Master 3D Fidget Pop (14 место), Fidget Trading 3D Fidget Toys (16 место), Brain Love Story Brain Puzzle Games (17 место) и Battlegrounds Mobile India (недостаточно загрузок). Впервые в рейтинг попали:

Fidget Toys Trading – мобильная игра, которая очень похожа на два проекта (Trading Master 3D Fidget Pop и Fidget Trading 3D Fidget Toys), которые уже покинули этот топ. Геймплейно эти три видеоигры вообще не отличаются: игрокам нужно обмениваться различными предметами, чтобы собрать коллекцию из таких вещей (симулятор бартера). Разработчики отметили, что в этой видеоигре немало игрушек для обмена, а также расслабляющий игровой процесс.

Геймплей видеоигры Fidget Toys Trading: видео

Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell? – интересная игра, в которой геймерам нужно взять на себя роль виртуального судьи. Геймплейно все очень просто: игрокам нужно будет познакомиться с большим количеством людей (есть даже известные личности), а также решить, куда отправить каждого – в рай или ад. Разработчики отмечают, что для этого можно будет использовать даже детектор лжи. В целом в видеоигре немало уникальных уровней, а также интуитивно понятное управление.

Геймплей видеоигры Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell ?: видео