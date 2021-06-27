Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та цікаві новинки
Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:
- Bridge Race
- Count Masters
- Fat 2 Fit!
- Hair Challenge
- Subway Surfers
- Garena Free Fire
- Specimen Zero
- Ludo King
- Run of Life
- Rescue The Lover
Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор знову змінився лідер. На 1 місце повернулася відеогра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а от гра Count Masters опустилася на 2 сходинку. Трійку найкращих цього тижня замкнув раннер Fat 2 Fit!.
Продовжують мати попит серед геймерів раннери Hair Challenge та Subway Surfers, а також королівська битва Garena Free Fire. З цікавого ще варто відзначити, що цього разу аж на 8 сходинку опустилася гра Ludo King. Також у другій половині топу поки продовжує утримуватися раннер Run of Life.
Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Body Race (13 місце) та Granny 3 (17 місце). Вперше до рейтингу потрапили:
Specimen Zero – цікавий горор, у якому потрібно допомогти головному герою вибратися з невідомого місця. Загалом геймерам треба розв'язувати головоломки, а також ховатися від різноманітних монстрів. Розробники відзначили, що у грі є одразу кілька моторошних локацій, а також повноцінний багатокористувацький режим.
Трейлер відеогри Specimen Zero – відео
Rescue The Lover – головоломка, у якій геймери мають допомогти головному герою визволити його дівчину. Геймплейно все дуже просто: герой постійно потрапляє у різноманітні ситуації, а гравці повинні вибрати предмет, який йому стане у пригоді саме у цей момент. Тобто геймери просто вибирають певний варіант дії, а потім слідкують за наслідками цього вибору. Загалом у цій відеогрі приємна графіка, а також дуже просте керування.
Геймплей відеогри Rescue The Lover – відео