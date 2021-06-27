Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та цікаві новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Bridge Race Count Masters Fat 2 Fit! Hair Challenge Subway Surfers Garena Free Fire Specimen Zero Ludo King Run of Life Rescue The Lover

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних ігор знову змінився лідер. На 1 місце повернулася відеогра про швидкісне будування мостів Bridge Race, а от гра Count Masters опустилася на 2 сходинку. Трійку найкращих цього тижня замкнув раннер Fat 2 Fit!.

Продовжують мати попит серед геймерів раннери Hair Challenge та Subway Surfers, а також королівська битва Garena Free Fire. З цікавого ще варто відзначити, що цього разу аж на 8 сходинку опустилася гра Ludo King. Також у другій половині топу поки продовжує утримуватися раннер Run of Life.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Body Race (13 місце) та Granny 3 (17 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Specimen Zero – цікавий горор, у якому потрібно допомогти головному герою вибратися з невідомого місця. Загалом геймерам треба розв'язувати головоломки, а також ховатися від різноманітних монстрів. Розробники відзначили, що у грі є одразу кілька моторошних локацій, а також повноцінний багатокористувацький режим.

Трейлер відеогри Specimen Zero – відео

Rescue The Lover – головоломка, у якій геймери мають допомогти головному герою визволити його дівчину. Геймплейно все дуже просто: герой постійно потрапляє у різноманітні ситуації, а гравці повинні вибрати предмет, який йому стане у пригоді саме у цей момент. Тобто геймери просто вибирають певний варіант дії, а потім слідкують за наслідками цього вибору. Загалом у цій відеогрі приємна графіка, а також дуже просте керування.

Геймплей відеогри Rescue The Lover – відео