Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и интересные новинки
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Bridge Race
- Count Masters
- Fat 2 Fit!
- Hair Challenge
- Subway Surfers
- Garena Free Fire
- Specimen Zero
- Ludo King
- Run of Life
- Rescue The Lover
На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр снова сменился лидер. На 1 место вернулась видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а вот игра Count Masters опустилась на 2 место. Тройку лучших на этой неделе замкнул раннер Fat 2 Fit!.
Продолжают пользоваться спросом среди геймеров раннеры Hair Challenge и Subway Surfers, а также королевская битва Garena Free Fire. Из интересного еще стоит отметить, что на этот раз аж на 8 место опустилась игра Ludo King. Также во второй половине топа пока продолжает удерживаться раннер Run of Life.
На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Body Race (13 место) и Granny 3 (17 место). Впервые в рейтинг попали:
Specimen Zero – интересный хоррор, в котором необходимо помочь главному герою выбраться из неизвестного места. В целом геймерам нужно решать головоломки, а также прятаться от различных монстров. Разработчики отметили, что в игре есть сразу несколько жутких локаций, а также полноценный многопользовательский режим.
Трейлер видеоигры Specimen Zero – видео
Rescue The Lover – головоломка, в которой геймеры должны помочь главному герою освободить его девушку. Геймплейно все очень просто: герой постоянно попадает в различные ситуации, а игроки должны выбрать предмет, который ему пригодится именно в этот момент. То есть геймеры просто выбирают определенный вариант действия, а затем следят за последствиями этого выбора. В целом в этой видеоигре приятная графика, а также очень простое управление.
Геймплей видеоигры Rescue The Lover – видео