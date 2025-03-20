Які дисципліни є найпопулярнішими в мобільному кіберспорті у 2025 році

Мобільні ігри стали неймовірно популярними за останні роки. Часом вони приносять більше грошей, ніж версії для ПК чи консолей. Природно, що це відобразилось і на кіберспорті, де були швидко сформовані відповідні команди й активно проводяться турніри. Деякі дисципліни навіть увійшли до списку найпопулярніших кіберспортивних ігор загалом. Яким же є цей список у 2025 році?

Honor of Kings

Згідно зі статистикою, мобільні ігри, такі як Honor of Kings, за минулий рік запропонували призовий фонд на загальну суму понад 20 мільйонів доларів. З 85 турнірами, проведеними у 2024 році, кіберспортивна сцена Honor of King нещодавно вибухнула популярністю. Найпомітнішою подією поки що є 3-й сезон Invitational 2025 року, який зібрав понад 380 000 глядачів, повідомляє 24 Канал.

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Що цікаво, Honor of Kings бореться за популярність ще з 2017 року, але лише зараз вона здобула найвище визнання й піднялася на новий рівень, охоплюючи дедалі більшу аудиторію. Такі кіберспортивні організації, як OG Esports мають свої команди для змагання в дисципліні.

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang стала буквально обличчям мобільного кіберспорту, збираючи мільйони глядачів на різних турнірах. Наразі ця гра вважається найпопулярнішою серед усіх дисциплін.

У 2025 році її пікова аудиторія досягла 1,7 мільйона глядачів під час IPL Indonesia Season 15, одного з найуспішніших турнірів з шістнадцяти, проведених до цього часу.

Попри невдалий старт у 2017 році, гра почала набирати популярність після 2020 року, коли в Індонезії почали частіше проводити турніри. Відтоді вона демонструє стабільне зростання, пік якого припав на 2023 – 2024 роки.

Останнім часом різні організації активізувалися, щоб конкурувати в Mobile Legends: Bang Bang. Наприклад, NAVI купила кіберспортивну організацію Rebellion Esports, щоб вийти на сцену гри.

Дивіться трейлер Mobile Legends: Bang Bang: відео

Arena of Valor

Arena of Valor поки що не така активна, як інші мобільні кіберспортивні ігри, але все одно посідає друге місце серед усіх ігор.

Попри проведення лише трьох турнірів, гра змогла досягти пікової аудиторії в понад 550 000 глядачів під час заходу Arena of Glory Spring 2025.

Варто відзначити один дивний факт: через три місяці після початку року гра ще не запропонувала жодного призового фонду зі свого гаманця. Зазвичай у грі щороку пропонується близько двох мільйонів доларів.

PUBG

PUBG виявився найпопулярнішим мобільним кіберспортивним шутером, посівши дев'яте місце в загальному рейтингу на 2025 рік.

Гра досягла піка у 2021 році, коли під час Глобального чемпіонату пікова аудиторія становила понад 3,8 мільйона глядачів. Відтоді вона стабільно демонструє високі показники в межах від 900 000 до 1 мільйона, які переважно збираються саме на Глобальному чемпіонаті.

Вражає також і призовий фонд: за весь 2024 рік було проведено 283 турніри, які розіграли сумарно 16,5 мільйона доларів.