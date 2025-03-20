Honor of Kings

Согласно статистике, мобильные игры, такие как Honor of Kings, за прошлый год предложили призовой фонд на общую сумму более 20 миллионов долларов. С 85 турнирами, проведенными в 2024 году, киберспортивная сцена Honor of King недавно взорвалась популярностью. Самым заметным событием пока является 3-й сезон Invitational 2025 года, который собрал более 380 000 зрителей, сообщает 24 Канал.

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Что интересно, Honor of Kings борется за популярность еще с 2017 года, но только сейчас она получила высокое признание и поднялась на новый уровень, охватывая все большую аудиторию. Такие киберспортивные организации, как OG Esports имеют свои команды для соревнования в дисциплине.

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang стала буквально лицом мобильного киберспорта, собирая миллионы зрителей на различных турнирах. На данный момент эта игра считается самой популярной среди всех дисциплин.

В 2025 году ее пиковая аудитория достигла 1,7 миллиона зрителей во время IPL Indonesia Season 15, одного из самых успешных турниров из шестнадцати, проведенных до сих пор.

Несмотря на неудачный старт в 2017 году, игра начала набирать популярность после 2020 года, когда в Индонезии начали чаще проводить турниры. С тех пор она демонстрирует стабильный рост, пик которого пришелся на 2023-2024 годы.

В последнее время различные организации активизировались, чтобы конкурировать в Mobile Legends: Bang Bang. Например, NAVI купила киберспортивную организацию Rebellion Esports, чтобы выйти на сцену игры.

Смотрите трейлер Mobile Legends: Bang Bang: видео

Arena of Valor

Arena of Valor пока не такая активная, как другие мобильные киберспортивные игры, но все равно занимает второе место среди всех игр.

Несмотря на проведение только трех турниров, игра смогла достичь пиковой аудитории в более чем 550 000 зрителей во время мероприятия Arena of Glory Spring 2025.

Стоит отметить один странный факт: через три месяца после начала года игра еще не предложила ни одного призового фонда из своего кошелька. Обычно в игре каждый год предлагается около двух миллионов долларов.

PUBG

PUBG оказался самым популярным мобильным киберспортивным шутером, заняв девятое место в общем рейтинге на 2025 год.

Игра достигла пика в 2021 году, когда во время Глобального чемпионата пиковая аудитория составляла более 3,8 миллиона зрителей. С тех пор она стабильно демонстрирует высокие показатели в пределах от 900 000 до 1 миллиона, которые преимущественно собираются именно на Глобальном чемпионате.

Впечатляет также и призовой фонд: за весь 2024 год было проведено 283 турнира, которые разыграли суммарно 16,5 миллиона долларов.

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