Найпопулярнішого стрімера FIFA 22 забанили в грі під час прямого ефіру

Один із найпопулярніших стрімерів у світі та найбільш відомий контентмейкер ігор серії FIFA, прямо під час трансляції, отримав неочікуваний бан у грі, до того ж за досить сумнівним звинуваченням. Реакція геймера та деталі – у матеріалі.

Понад 3,3 мільйона підписників на Twitch не врятували стрімера мексиканського походження Castro_1021 від бану в грі FIFA 22, отриманого контентмейкером просто під час трансляції за якою спостерігало більш як 20 тисяч глядачів.

Цікаво EA Sports тимчасово забанили понад 30 тисяч гравців FIFA 22: у чому причина

Едвін Кастро протягом багатьох років є своєрідним обличчям серії FIFA серед стрімерів та ютуберів. Саме він роками забезпечував розважальний контент для мільйонів шанувальників гри та при цьому витратив астрономічні суми грошей на купівлю FIFA Points.

, FIFA Points – внутрішньоігрова валюта FIFA, яку можна придбати за реальні кошти, щоб потому витратити на придбання паків з гравцями чи вхід у режим Draft.

За роки створення контенту, Кастро часто дивував та навіть шокував свою публіку різноманітними витівками, але останнє, що його віддана фан-база очікувала побачити на трансляції – це перманентний бан геймера в FIFA 22 Ultimate Team. Однак на вчорашньому стрімі сталося саме це.



Під час чергової прямої трансляції Twitch, у Кастро виникли помилки підключення до серверів. Потім він виявив, що не може продавати чи купувати картки, шукати гравців чи взаємодіяти з будь-якими іншими функціями ринку гри. Невдовзі після цього на екрані з'явилося повідомлення про те, що він назавжди забанений на ринку FIFA 22, а причиною EA назвали незаконну торгівлю монетами FUT.

Як і слід було очікувати, популярного контентмейкера така подія не надто порадувала. Отримавши повідомлення, стрімер з розпачем заявив: "Що?! Забанено назавжди? Я буквально щойно витратив 300 тисяч FIFA Points на Чорну п'ятницю, і ви думаєте, що я торгую монетами?!".

, 300 тисяч FIFA Points – це приблизно $2500 реальних коштів.

Хоча цей випадок розлютив стрімера, на відміну від повного бану в грі, це питання можна вирішити за лічені години, особливо зі зв'язками Едвіна.