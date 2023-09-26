Ентузіасти відтворили найпопулярнішу мапу з Call of Duty в Unreal Engine 5 – результат вражає

Інді-розробники, що стоять за нашумілим трейлером шутера Bodycam, із неймовірною реалістичністю відтворили найпопулярнішу карту з Call of Duty в Unreal Engine 5. Дивовижний результат – у матеріалі.

Уперше представлена в Call of Duty: Black Ops, карта Nuketown міцно закріпила за собою статус однієї з найпопулярніших мап в серії на довгі роки.

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Попри те, що це одна з найменших багатокористувацьких карт, випущених у популярній франшизі, вона кочувала з гри в гру та була представлена в кількох ітераціях.

Унікальна естетика та вдалий гейм дизайн зробили це поле битви однією з улюблених мап не лише серед фанатів CoD, а й шутерів загалом, адже її навіть переробляли в інших іграх, як-от Fortnite та Roblox.

Однак найкращу версію Nuketown вдалося створити парі інді-розробників, які вирішили відтворити культову карту, використовуючи усі можливості нового ігрового рушія Unreal Engine 5, що подарувало локації неймовірну реалістичність.

Nuketown в UE5: дивитися відео

Авторами проєкту стали Reissad Studio – дует інді-розробників, які стоять за контроверсійним шутером Bodycam, що свого часу викликав жваві суперечки в мережі через свою тривожну наближеність до реальності.

Слід зазначити, що замість того, щоб відтворювати версію Nuketown епохи 60-х років, ентузіасти вирішили зробити цю мапу у більш притаманному їм стилі, а отже це могло бути задумано як своєрідна рекламна кампанія для привернення уваги до їх власного проєкту.