Перший геймплейний трейлер тактичного "боді-камерного" шутера Unrecord від розробників з DRAMA вразив геймерів напрочуд реалістичними візуальними ефектами.

Варте уваги PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні "Феофанія" медикаментами

Перше концепт-відео Unrecord сколихнуло мережу наприкінці 2022 року ще до того, як гра отримала свою назву. Тоді геймери навіть обговорювали, чи реалістичні візуальні ефекти на екрані насправді є "живим" ігровим процесом чи це все попередньо відрендерені кадри.

Трохи більш ніж через 6 місяців, розробник Александр Спіндлер опублікував у твітері трейлер геймплея Unrecord, який дає змогу краще побачити, чого слід очікувати від унікального тактичного шутера.

Відео починається з того, як офіцер поліції йде до занедбаної будівлі, перевіряє свою зброю, та заходить всередину, щоб вистежити підозрюваного.

На дивовижно реалістичних кадрах ігрового процесу показано, як головний герой на своєму шляху нейтралізує кількох ворогів та, схоже, добирається до головного злодія, перш ніж трейлер переривається несподіваним вибухом.

Видовищний трейлер Unrecord: відео

Хоча наразі було оприлюднено мало інформації про проєкт, автор описує Unrecord як "розповідну гру, яка черпає натхнення з реалістичних шутерів від першої особи".

Примітно, що такі ігри, як тактичний шутер "Ready or Not", згадуються як одне із джерел натхнення розробників.

Геймери залишилися в захваті від побаченого, а саме відео набрало неймовірних 10,8 мільйона переглядів та понад 150 тисяч вподобань.