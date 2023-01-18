Використавши базу Фестивалю українських ігор і розробників в Steam, портал GameSensor зміг сформувати цікавий рейтинг популярності українських відеоігор серед покупців у 2022 році.

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Отож, на основі даних фестивалю, що пройшов влітку та власної аналітичної бази, GameSensor сформував топ українських ігор за продажами впродовж минулого року.

Бронзу в цьому рейтингу отримав довгобуд від GSC Game World, довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl. Таке високе місце показує не лише невимовну зацікавленість геймерів, а й бажання підтримати студію, адже через напад Росії на Україну розробка гри перебуває в турбулентних умовах та не ясно, коли відбудеться її реліз.

На другому місці розмістилася гра від Cyber Light Game Studio 2017 року випуску, під назвою BIGFOOT. Це пригодницький сурвайвал-горрор про намагання вполювати безпосередньо самого Бігфута.

Такою позицією гра завдячує тому, що розробники постійно працюють над нею та випускають оновлення, які лише покращують продукт і привертають нових гравців.

Трейлер гри BIGFOOT: відео

Лідером за кількістю проданих копій у 2022 році стала 3 частина серії Metro під кодовою назвою Exodus від 4A Games.

Повністю десятка найкращих виглядає наступним чином:

Metro Exodus від 4A Games BIGFOOT від Cyber Light Game Studio S.T.A.L.K.E.R 2.: Shadow of Chornobyl від GSC Game World Ultimate Admiral: Dreadnoughts від Game-Labs Metro: Last Light Redux від 4A Games Metro 2033 Redux від 4A Games S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat від GSC Game World Sherlock Holmes Chapter One від Frogwares Secret Neighbor: Hello Neighbor від Multiplayer Hologryph, Eerie Guest Studios Sherlock Holmes: The Devil's Daughter від Frogwares

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