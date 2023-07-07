Здавалося б геймерську спільноту не здивувати нічим, після того, як стрімерка винайшла спосіб грати в Elden Ring силою думки, однак у блогера PointCrow була інша думка на цей рахунок.
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Контент-мейкер вигадав, ймовірно, найбільш чудернацький спосіб гри в останній проєкт FromSoftware.
Ерік Пойнткроу, який є стрімером на Twitch та ютуб-блогером, останнім часом досяг неабиякої популярності завдяки своїм інженерним умінням та дрібці фантазії.
Річ у тому, що молодик "навчив" грати в ігри свою золоту рибку, на ім'я Тортелліні.
У цікавому відео, його улюблениця знаходиться в акваріумі та, ймовірно, абсолютно не підозрює, що насправді проходить одну з найскладніших ігор останніх років.
Залежно від того в якій зоні плаває рибка, натискається кнопка, що виконує яку-небудь дію в Elden Ring.
Наприклад, якщо риба переміщується з одного сектора в інший – натиснеться кнопка ухилення, а якщо перебуватиме в визначеному квадраті – персонаж атакуватиме.
Таким методом Тортелліні змогла здолати першу фазу не аби кого, а самої Маленії Клинка Мікелли – боса, якого багато хто вважає найскладнішим в Elden Ring.
Момент тріумфу рибки: дивитися відео
Геймери залишилися в захваті від короткого ролика, а блогер пообіцяв невдовзі випустити повне відео у якому, вочевидь, рибка спробує завершити почате.