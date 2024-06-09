Games 24 зібрав для вас 10 найкращих геймерських мемів за останній тиждень з сабредітів gaming та gamingmemes.

Цікаво Повний провал: ігри, які буквально зруйнували репутацію своїх творців

10 місце – Різниця консолей і ПК

Автор – 77sandrapr

Різниця FPS на консолях і ПК й справді помітна майже завжди / Фото з Reddit

9 місце – Якщо в грі не дуже цікавий сюжет, завжди настає цей момент

Автор – Rubikx107

Коли починаєш пропускати діалоги та кат-сцени: Я не знаю хто я, я не знаю чому я тут… Все що я знаю – це, що мушу вбивати / Фото з Reddit

8 місце – Якою має бути дівчина геймера

Автор – ediition

Справжня дівчина не злиться, коли її хлопець сів за Xbox, вона сидить поруч та кричить: "Прикінчи його!" / Фото з Reddit

7 місце – Цінова політика Nintendo подобається далеко не всім

Автор – Anonymous10122015

– 60 баксів за гру якій 10 років? – В HD, містере Сквідвард, в HD / Фото з Reddit

6 місце – Втрачати друзів не круто

Автор – One_little_princess

З роками кількість друзів онлайн меншає / Фото з Reddit

5 місце – Консольні війни у 2024 році безглузді

Автор – Jaytake74

Консольні війни вже не в моді / Фото з Reddit

4 місце – Фізичні версії ігор крізь роки

Автор – Cpt_Coups

2010 рік: гра прийшла з невеличкою книжкою; 2020 рік: а де книжечка?; 2024 рік: а де моя гра? / Фото з Reddit

3 місце – Вибір у відеоіграх – це майже завжди ілюзія вибору

Автор – asgrote1

Досвідчений геймер побачить на картинці Mass Effect / Фото з Reddit

2 місце – Різниця у підході розробників

Автор – Deadsap266

Activision: продають тобі доповнення, кажучи, що це окрема гра; FromSoftware: продають тобі окрему гру, кажучи, що це доповнення / Фото з Reddit

1 місце – Графіка Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch досі "вражає"

Автор – ewelumokeke

Різниця майже непомітна / Фото з Reddit