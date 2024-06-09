Games 24 собрал для вас 10 лучших геймерских мемов за последнюю неделю из сабредитов gaming и gamingmemes.
Интересно Полный провал: игры, которые буквально разрушили репутацию своих создателей
10 место – Разница консолей и ПК
Автор – 77sandrapr
Разница FPS на консолях и ПК действительно заметна почти всегда / Фото с Reddit
9 место – Если в игре не очень интересный сюжет, всегда наступает этот момент
Автор – Rubikx107
Когда начинаешь пропускать диалоги и кат-сцены: Я не знаю кто я, я не знаю почему я здесь... Все что я знаю – это, что должен убивать / Фото с Reddit
8 место – Какой должна быть девушка геймера
Автор – ediition
Настоящая девушка не злится, когда ее парень сел за Xbox, она сидит рядом и кричит: "Прикончи его!" / Фото с Reddit
7 место – Ценовая политика Nintendo нравится далеко не всем
Автор – Anonymous10122015
– 60 баксов за игру которой 10 лет? – В HD, мистер Сквидвард, в HD / Фото с Reddit
6 место – Терять друзей не круто
Автор – One_little_princess
С годами количество друзей онлайн уменьшается / Фото с Reddit
5 место – Консольные войны в 2024 году бессмысленны
Автор – Jaytake74
Консольные войны уже не в моде / Фото с Reddit
4 место – Физические версии игр сквозь годы
Автор – Cpt_Coups
2010 год: игра пришла с небольшой книжкой; 2020 год: а где книжечка?; 2024 год: а где моя игра? / Фото с Reddit
3 место – Выбор в видеоиграх – это почти всегда иллюзия выбора
Автор – asgrote1
Опытный геймер увидит на картинке Mass Effect / Фото с Reddit
2 место – Разница в подходе разработчиков
Автор – Deadsap266
Activision: продают тебе дополнение, говоря, что это отдельная игра; FromSoftware: продают тебе отдельную игру, говоря, что это дополнение / Фото с Reddit
1 место – Графика Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch до сих пор "впечатляет"
Автор – ewelumokeke
Разница почти незаметна / Фото с Reddit