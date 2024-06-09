Найкращі геймерські меми за останній тиждень: Mortal Kombat на Switch та вибір у відеоіграх
Користувачі платформи Reddit діляться своїми ігровими мемами, а ми пропонуємо вам поглянути на десятку найкращих з-поміж них за тиждень, що минув.
Games 24 зібрав для вас 10 найкращих геймерських мемів за останній тиждень з сабредітів gaming та gamingmemes.
Цікаво Повний провал: ігри, які буквально зруйнували репутацію своїх творців
10 місце – Різниця консолей і ПК
Автор – 77sandrapr
Різниця FPS на консолях і ПК й справді помітна майже завжди / Фото з Reddit
9 місце – Якщо в грі не дуже цікавий сюжет, завжди настає цей момент
Автор – Rubikx107
Коли починаєш пропускати діалоги та кат-сцени: Я не знаю хто я, я не знаю чому я тут… Все що я знаю – це, що мушу вбивати / Фото з Reddit
8 місце – Якою має бути дівчина геймера
Автор – ediition
Справжня дівчина не злиться, коли її хлопець сів за Xbox, вона сидить поруч та кричить: "Прикінчи його!" / Фото з Reddit
7 місце – Цінова політика Nintendo подобається далеко не всім
Автор – Anonymous10122015
– 60 баксів за гру якій 10 років? – В HD, містере Сквідвард, в HD / Фото з Reddit
6 місце – Втрачати друзів не круто
Автор – One_little_princess
З роками кількість друзів онлайн меншає / Фото з Reddit
5 місце – Консольні війни у 2024 році безглузді
Автор – Jaytake74
Консольні війни вже не в моді / Фото з Reddit
4 місце – Фізичні версії ігор крізь роки
Автор – Cpt_Coups
2010 рік: гра прийшла з невеличкою книжкою; 2020 рік: а де книжечка?; 2024 рік: а де моя гра? / Фото з Reddit
3 місце – Вибір у відеоіграх – це майже завжди ілюзія вибору
Автор – asgrote1
Досвідчений геймер побачить на картинці Mass Effect / Фото з Reddit
2 місце – Різниця у підході розробників
Автор – Deadsap266
Activision: продають тобі доповнення, кажучи, що це окрема гра; FromSoftware: продають тобі окрему гру, кажучи, що це доповнення / Фото з Reddit
1 місце – Графіка Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch досі "вражає"
Автор – ewelumokeke
Різниця майже непомітна / Фото з Reddit