Один з головних сюжетних поворотів Clair Obscur: Expedition 33 спершу виник як жарт

Творець хітової Clair Obscur: Expedition 33 Гійом Брош пригадав як команда вигадала один з найтрагічніших моментів гри, розповівши, що спершу це був лише жарт.

Гійом Брош пригадав як у Sandfall Interactive вигадали сюжетний поворот, що змусив чимало геймерів заплакати ще на початку гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Behind The Voice.

Цікаво Ubisoft впевнені, що мікротранзакції веселять геймерів

Як вигадали закінчення першого акту Clair Obscur: Expedition 33?

Проєкт студії Sandfall Interactive є серйозним претендентом на звання найкращої гри 2025 року та вже ввійшов в історію, встановивши рекорд Metacritic.

Багато в чому він завдячує цим зворушливому сюжету та цікавим персонажам, які стають гравцю неймовірно близькими з плином історії.

Обережно, далі спойлери!

Одним з найпечальніших моментів "експедиції" є той, де геймерам доводиться прощатися з одним з героїв наприкінці першого акту.

Густав, який зображався до цього як головний протагоніст, помирає від рук Ренуара у сцені, що розбиває геймерські серця вщент. Як виявилося, цей сюжетний поворот спершу був лише жартом.

Брош розповів, що ідея виникла під час "брейншторму" з провідною сценаристкою Дженніфер Сведберг-Єн.

А що, якби ми вбили його? А що, якби ми вбили головного героя?,

– пожартувала тоді розробниця.

Однак Брош сприйняв ідею серйозно та вирішив, що вона ідеально підійде для розкриття теми гри.

Ми запрошуємо гравців відчути та пережити втрату, і немає нічого, що передає це повідомлення краще, ніж просто вбивство головного героя,

– каже Брош.

Ось так, в грі з'явився момент, який змушує геймерів "їсти скло" практично на старті сюжету.