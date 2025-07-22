Один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 сначала возник как шутка

Создатель хитовой Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош вспомнил как команда придумала один из самых трагических моментов игры, рассказав, что сначала это была лишь шутка.

Гийом Брош вспомнил как в Sandfall Interactive придумали сюжетный поворот, что заставил немало геймеров заплакать еще в начале игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Behind The Voice.

Интересно Ubisoft уверены, что микротранзакции веселят геймеров

Как придумали окончание первого акта Clair Obscur: Expedition 33?

Проект студии Sandfall Interactive является серьезным претендентом на звание лучшей игры 2025 года и уже вошел в историю, установив рекорд Metacritic.

Во многом он обязан этим трогательному сюжету и интересным персонажам, которые становятся игроку невероятно близкими с течением истории.

Осторожно, дальше спойлеры!

Одним из самых печальных моментов "экспедиции" является тот, где геймерам приходится прощаться с одним из героев в конце первого акта.

Густав, который изображался до этого как главный протагонист, умирает от рук Ренуара в сцене, что разбивает геймерские сердца вдребезги. Как оказалось, этот сюжетный поворот сперва был лишь шуткой.

Брош рассказал, что идея возникла во время "брейншторма" с ведущей сценаристкой Дженнифер Сведберг-Ен.

А что, если бы мы убили его? А что, если бы мы убили главного героя?,

– пошутила тогда разработчица.

Однако Брош воспринял идею серьезно и решил, что она идеально подойдет для раскрытия темы игры.

Мы приглашаем игроков почувствовать и пережить потерю, и нет ничего, что передает это сообщение лучше, чем просто убийство главного героя,

– говорит Брош.

Вот так, в игре появился момент, который заставляет геймеров "есть стекло" практически на старте сюжета.