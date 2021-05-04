Відкрили скриньку Пандори: найцікавіше з гучного судового засідання між Apple та Epic Games

Вчора завершився перший день судового процесу між компаніями Apple та Epic Games. У ході цього засідання останні вирішили поділитися достатньо неочікуваними даними.

Напевно, вже всі геймери чули про гучний конфлікт між Apple та Epic Games, який привів ці компанії у судову залу. Саме вчора й завершився перший день цього судового процесу, який "подарував" світові чимало цікавої та раніше конфіденційної інформації про діяльність Epic Games.

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Нагадаємо, що компанія Epic Games вирішила додати у Fortnite прямі платежі для того, щоб обійти комісію Apple і Google. Останнім це не сподобалося, тому вони просто видалили цю гру зі своїх крамниць. Цей факт обурив представників Epic Games, тому вони й вирішили подати позов до суду.

Варто розпочати з того, що саме засідання майже зірвали діти, які неочікувано увірвалися на цю онлайн-конференцію. Вони викрикували гасло "свободу Fortnite" та просили повернути цю відеогру на смартфони. Подібне шоу продовжувалося майже 20 хвилин, але зрештою сам судовий процес розпочався. А вже після цього засідання з'явилося чимало дуже цікавої інформації від Epic Games.

Доходи від крамниці Epic Games Store

Усього сервісом Epic Games Store користується 20,7 мільйона людей, а одразу 18,5 мільйона прийшли саме завдяки роздачам безплатних ігор. Щоправда, лише 7% користувачів (1,32 мільйона), які взяли гру під час роздачі, продовжують купувати відеоігри у цій крамниці й далі. У середньому один такий геймер приносить Epic Games 40 доларів (понад тисячу гривень), а разом вони збагатили цю компанію на 53 мільйони доларів, а це 33% від загального прибутку крамниці.

Цікаво, що одразу 2,2 мільйона геймерів розпочинали своє користування цією крамницею саме з покупки гри. Один такий клієнт приносить Epic Games майже 50 доларів, а разом – 107 мільйонів доларів, а це 67% від їхнього загального прибутку. Варто також додати, що ця статистика за 2020 рік, а з'явилася вона на форумі resetera.

Доходи від крамниці Epic Games Store за 2020 рік / Фото форум resetera

Витрати на безплатні роздачі ігор

Трохи пізніше з'явилася інформація від засновника консалтингової компанії GameDiscoverCo Саймона Карлесса. Він поділився таблицею, у якій вказані витрати компанії Epic Games на безплатні роздачі відеоігор у період з грудня 2018 по вересень 2019 року. За цей час компанія витратила 11,6 мільйона доларів на право безплатно роздавати ігри в Epic Games Store. Усього за цей період сервісом Epic Games Store почало користуватися майже 5 мільйонів нових користувачів.

Найбільше компанія витратила коштів на наступні проєкти:

Batman: Arkham Collection – 1,5 мільйона доларів

1,5 мільйона доларів Subnautica – 1,4 мільйона доларів

Mutant Year Zero – 1 мільйон доларів

Напевно, витрати себе виправдали, бо ці проєкти стали найпопулярнішими за цей період. Загалом таблиця дуже цікава, а знайти у ній можна достатньо невідомої раніше інформації.

Таблиця витрат компанії Epic Games на безплатні роздачі ігор / Фото твітер Simon Carless

Партнерство з 2K та майбутні ексклюзиви

Згідно з документом від жовтня 2019 року, Epic Games витратила на угоду з компанією 2K аж 146 мільйонів доларів. Одразу 115 мільйонів пішло на ексклюзивність Borderlands 3, тому ця гра протягом шести місяців продавалася виключно у цьому магазині (для PC). 11 мільйонів витратили на збірку Borderlands: The Handsome Collection, а одразу 20 мільйонів на безплатну роздачу відеогри Sid Meier's Civilization VI.

З'явилася інформація й про майбутні ексклюзиви у цій крамниці. Начебто Dead Island 2 та наступний Saints Row вийдуть лише у сервісі Epic Games Store.

Витрати на партнерство з 2K / Скриншот App box

Інша інформація

Також в одній презентації можна знайти ще чимало цікавої інформації. Наприклад, дохід компанії у 2018 році склав 5,7 мільярда доларів (97% від Fortnite), у 2019 році – 4,2 мільярда доларів (88% від Fortnite), а у 2020 році – 5,1 мільярда доларів. Також стало відомо, що Sony вимагає грошову компенсацію за кросплатформеність, наприклад, у Fortnite. Якщо доходи цієї компанії від конкретної гри якось знижуються, то Epic Games мусить компенсувати ці збитки. Цікаво, що жодна інша платформа компенсації за кросплей не просить.

Судова справа між Apple та Epic Games лише розпочалася, але вже у перший день ці компанії відкрили своєрідну скриньку Пандори. Напевно, найближчим часом нам потрібно чекати на нові та неочікувані відкриття.