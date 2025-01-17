Топові кіберспортсмени України, яких знає весь світ

Цього року відразу кілька українських кіберспортсменів потрапили до щорічного рейтингу від HLTV. Їхні імена прозвучали на весь світ. Однак варто пам'ятати, що Україна подарувала нам і чимало інших зірок кіберспорту, які грають у такі дисципліни, як Dota 2, Counter-Strike, League of Legends, Valorant, Rainbow Six Siege тощо.

Імен видатних кіберспортсменів, які прославляють Україну на міжнародній арені, насправді дуже багато. Організація NAVI – одна з найвідоміших у світі, кузня світових зірок, тому буквально кожен гравець, який туди потрапляє, миттєво опиняється в центрі уваги. У матеріалі 24 Каналу читайте про найкращих.

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Валерій "b1t" Ваховський

Гравець у Counter-Strike 2 Валерій Ваховський, який зараз перебуває у NAVI, став зіркою кіберспорту, перемігши у відкритій кваліфікації CIS Minor Championship – Berlin 2019 року із командою NOTBAD. Він одним із перших отримав запрошення до NAVI Junior, а через кілька років став гравцем основного складу.

Як зазначається на офіційному сайті NAVI, b1t "славиться своїми хедшотами". На PGL Major Stockholm 2021 саме він продемонстрував найбільшу середню кількість влучань за раунд, а також поставив рекорд за всю історію Major-турнірів за цим показником. Таке досягнення не могло пройти повз увагу шанувальників кіберспорту.

У 2024 році він отримав свою першу нагороду MVP від HLTV за виступ на Esports World Cup 2024, де NAVI здобули перемогу.

На IEM Cologne 2024 b1t очолив турнір за кількістю хедшотів, здійснивши 159 влучних пострілів, що стало рекордом з відривом у 34 хедшоти від найближчого другого місця.

У складі NAVI b1t здобув перемоги на таких престижних турнірах, як PGL Major Copenhagen 2024 та ESL Pro League Season 20, де отримав титули EVP (найціннішого гравця турніру).

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Данило "Dendi" Ішутін

Dendi – український професійний гравець, відомий своїми виступами за команду Natus Vincere та заснуванням власної організації B8. Народився він у Львові й вважається одним із найвідоміших гравців у Dota 2 за всю історію гри.

Ішутін виступав за NAVI з 2010 по 2018 рік, ставши одним із переможців турніру The International. Пізніше він грав за міжнародну команду Tigers і The Pango, а у 2020 році покинув їх і вирішив створити власну кіберспортивну організацію, котру назвав B8 Esports. З того часу грає за власну команду.

Основні досягнення:

перемога на The International 2011;

фіналіст The International 2012 та 2013;

Dendi – перша людина в історії Dota 2, яка взяла участь у шести міжнародних турнірах під егідою однієї організації.

Dendi відомий своїм креативним підходом до гри та використанням нестандартних стратегій, що зробило його улюбленцем фанатів. Його участь у документальному фільмі Free to Play від Valve допомогла популяризувати Dota 2 та кіберспорт загалом. Протягом багатьох років Dendi залишається впливовою фігурою в спільноті Dota 2.

Арсеній "ceh9" Триноженко

Арсеній Триноженко, більш відомий у світі кіберспорту під псевдонімом ceh9, є легендарним українським кіберспортсменом та стрімером. Він народився у Львові й здобув популярність завдяки своїм досягненням у Counter-Strike, перебуваючи в складі Natus Vincere з лютого 2010 року по грудень 2013 року.

Серед основних досягнень ceh9:

Перемога на World Cyber Games 2010. NAVI стали першою командою з нашого регіону, яка перемогла на цьому турнірі.

Перемога на Intel Extreme Masters Season IV, де NAVI у 2010 році здобула титул чемпіонів, закріпивши своє ім'я серед найсильніших команд світу.

Перемога на Electronic Sports World Cup 2010.

Потрапив у рейтинг найкращих команд від HLTV.

Численні перемоги на міжнародних турнірах протягом усієї кар'єри.

Після завершення професійної кар'єри гравця Арсеній став популярним аналітиком і коментатором турнірів з Counter-Strike: Global Offensive, а також успішним стрімером. Його прямі ефіри збирають тисячі глядачів.

Він також встиг побувати тренером команди pro100 у 2018 році, але через низькі результати вже через чотири місяці покинув пост.

Євген "Yozhyk" Мостовик

Євген – один із найкращих гравців світу в FIFA, який свого часу також виступав у складі української кіберспортивної організації Natus Vincere з 2011 року. Народився він у Львові й з дитинства захоплювався футболом. У 17 років почав свій шлях професійного кіберспортсмена з FIFA.

Першим його серйозним турніром був World Cyber Games, де він узяв третє місце. Шість років потому його вже називали одним із найкращих гравців світу та найтитулованішим гравцем у FIFA.

Сьогодні Євген Мостовик веде популярний YouTube-канал на 341 000 підписників і розповідає про саму FIFA, турніри, оновлення, новини кіберспорту та інше.

Основні досягнення Yozhyk:

Перемоги на International Esports Tournament . Yozhyk здобув перші місця на турнірах International Esports Tournament у 2014 та 2015 роках, демонструючи високий рівень майстерності на міжнародній арені.

. Yozhyk здобув перші місця на турнірах International Esports Tournament у 2014 та 2015 роках, демонструючи високий рівень майстерності на міжнародній арені. Чемпіон WCG Samsung Euro Championship 2011 . Ця перемога підтвердила його статус одного з найкращих гравців у Європі.

. Ця перемога підтвердила його статус одного з найкращих гравців у Європі. Багаторазовий чемпіон України . Yozhyk неодноразово вигравав національні турніри, зокрема WCG Ukraine у 2009, 2011 та 2012 роках, підтверджуючи своє домінування на вітчизняній сцені.

. Yozhyk неодноразово вигравав національні турніри, зокрема WCG Ukraine у 2009, 2011 та 2012 роках, підтверджуючи своє домінування на вітчизняній сцені. Учасник та призер міжнародних змагань. Протягом усієї своєї кар'єри він брав участь у численних міжнародних турнірах, таких як EA Champions Cup та The Intercontinentals, де показував стабільно високі результати.

Його успіхи та діяльність надихнули багатьох молодих гравців в Україні та стали поштовхом для розвитку кіберспортивної сцени в країні. Окрім змагальної діяльності, Євген активно займається стрімінгом та створенням контенту, що сприяє популяризації FIFA та кіберспорту загалом.

Зазначимо, що минулого року Natus Vincere була лідером по загальних переглядах, здобувши 64,85 мільйона сумарних годин від глядачів. Її гравець Ігор "w0nderful" Жданов потрапив на 11 місце в рейтингу найкращих гравців від HLTV. Уже згаданий Валерій "b1t" Ваховський – на 9 позиції. Завдяки такій упізнаваності й медійності команда гучно заявляє про Україну на світовій арені.

Також торік яскраву гру показала команда Passion UA, котра неочікувано для всіх змогла пробитися на Perfect World Shanghai Major 2024. Багато хто вважає, що це стало можливим великою мірою завдяки старанням капітана Родіона "fear" Смика, який зараз, на жаль, уже пішов з команди й гратиме за fnatic. Хай там як, але він також є одним із зіркових імен України у кіберспорті.