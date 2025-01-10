Хто серед лідерів

Нагадаємо, що Міхай "iM" Іван раніше зайняв 16 місце, Ігор "w0nderful" Жданов розташувався на 11 місці, а Валерій "b1t" Ваховський – на 9 позиції. Усі з команди NAVI. Таким чином з усіх гравців команди лишаються лише Юстінас "jL" Лекавічус та Алексі "Aleksib" Віролайнен, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV. Хто ж з них на п'ятому місці?

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Згідно з оновленим учора рейтингом, п'яту позицію забирає литовець Юстінас "jL" Лекавічус. Як зазначає офіційний сайт NAVI, він уперше у своїй кар'єрі потрапив до топ-20 найкращих гравців року за версією HLTV, тож це вельми значне досягнення, потрапити відразу на таке високе місце.

У 2024 році середній рейтинг Юстінаса Лекавічуса становив 1.13.

Найкращими для нього турнірами стали PW Shanghai Major Europe RMR A та ESL Pro League Season 20, які він завершив з показниками в 1.29 та 1.28 відповідно.

Він також двічі за минулий рік отримав нагороди MVP – за турніри PGL Major Copenhagen 2024 та ESL Pro League Season 20, а також чотири титули EVP (IEM Rio 2024, IEM Cologne 2024, Esports World Cup 2024 та BLAST Premier: Spring).

Четверте місце оголосять сьогодні, 10 січня, а всю першу трійку відкриють у суботу, 11 січня.

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