Кто среди лидеров

Напомним, что Михай "iM" Иван ранее занял 16 место, Игорь "w0nderful" Жданов расположился на 11 месте, а Валерий "b1t" Ваховский – на 9 месте. Все из команды NAVI. Таким образом из всех игроков команды остаются только Юстинас "jL" Лекавичус и Алекси "Aleksib" Виролайнен, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV. Кто же из них на пятом месте?

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Согласно обновленному вчера рейтингу, пятую позицию забирает литовец Юстинас "jL" Лекавичус. Как отмечает официальный сайт NAVI, он впервые в своей карьере попал в топ-20 лучших игроков года по версии HLTV, поэтому это весьма значительное достижение, попасть сразу на такое высокое место.

В 2024 году средний рейтинг Юстинаса Лекавичуса составлял 1.13.

Лучшими для него турнирами стали PW Shanghai Major Europe RMR A и ESL Pro League Season 20, которые он завершил с показателями в 1.29 и 1.28 соответственно.

Он также дважды за прошлый год получил награды MVP – за турниры PGL Major Copenhagen 2024 и ESL Pro League Season 20, а также четыре титула EVP (IEM Rio 2024, IEM Cologne 2024, Esports World Cup 2024 и BLAST Premier: Spring).

Четвертое место объявят сегодня, 10 января, а всю первую тройку откроют в субботу, 11 января.

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