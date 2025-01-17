Топовые киберспортсмены Украины, которых знает весь мир

В этом году сразу несколько украинских киберспортсменов попали в ежегодный рейтинг от HLTV. Их имена прозвучали на весь мир. Однако стоит помнить, что Украина подарила нам и немало других звезд киберспорта, которые играют в такие дисциплины, как Dota 2, Counter-Strike, League of Legends, Valorant, Rainbow Six Siege и др.

Имен выдающихся киберспортсменов, которые прославляют Украину на международной арене, на самом деле очень много. Организация NAVI – одна из самых известных в мире, кузница мировых звезд, поэтому буквально каждый игрок, который туда попадает, мгновенно оказывается в центре внимания. В материале 24 Канала читайте о лучших.

Смотрите также Valve подтверждает: будущие мейджоры по CS2 отныне будут привлекать 32 команды, а не 24

Валерий "b1t" Ваховский

Игрок в Counter-Strike 2 Валерий Ваховский, который сейчас находится в NAVI, стал звездой киберспорта, победив в открытой квалификации CIS Minor Championship – Berlin 2019 года с командой NOTBAD. Он одним из первых получил приглашение в NAVI Junior, а через несколько лет стал игроком основного состава.

Как отмечается на официальном сайте NAVI, b1t "славится своими хедшотами". На PGL Major Stockholm 2021 именно он продемонстрировал наибольшее среднее количество попаданий за раунд, а также поставил рекорд за всю историю Major-турниров по этому показателю. Такое достижение не могло пройти мимо внимания поклонников киберспорта.

В 2024 году он получил свою первую награду MVP от HLTV за выступление на Esports World Cup 2024, где NAVI одержали победу.

На IEM Cologne 2024 b1t возглавил турнир по количеству хедшотов, совершив 159 точных выстрелов, что стало рекордом с отрывом в 34 хедшота от ближайшего второго места.

В составе NAVI b1t одержал победы на таких престижных турнирах, как PGL Major Copenhagen 2024 и ESL Pro League Season 20, где получил титулы EVP (самого ценного игрока турнира).

Стежити за новинами про здобутки найкращих кіберспортсменів України та всього світу і про топові кіберспортивні події можна на Favbet. Тут кожен не лише дізнається усе найцікавіше про кіберспорт та знайде прогнози на турніри улюблених команд, а й може сам відчути себе аналітиком і передбачити результати епічних поєдинків.

Даниил "Dendi" Ишутин

Dendi – украинский профессиональный игрок, известный своими выступлениями за команду Natus Vincere и основанием собственной организации B8. Родился он во Львове и считается одним из самых известных игроков в Dota 2 за всю историю игры.

Ишутин выступал за NAVI с 2010 по 2018 год, став одним из победителей турнира The International. Позже он играл за международную команду Tigers и The Pango, а в 2020 году покинул их и решил создать собственную киберспортивную организацию, которую назвал B8 Esports. С тех пор играет за собственную команду.

Основные достижения:

победа на The International 2011;

финалист The International 2012 и 2013;

Dendi – первый человек в истории Dota 2, который принял участие в шести международных турнирах под эгидой одной организации.

Dendi известен своим креативным подходом к игре и использованием нестандартных стратегий, что сделало его любимцем фанатов. Его участие в документальном фильме Free to Play от Valve помогло популяризировать Dota 2 и киберспорт в целом. На протяжении многих лет Dendi остается влиятельной фигурой в сообществе Dota 2.

Арсений "ceh9" Триноженко

Арсений Триноженко, более известный в мире киберспорта под псевдонимом ceh9, является легендарным украинским киберспортсменом и стримером. Он родился во Львове и получил известность благодаря своим достижениям в Counter-Strike, находясь в составе Natus Vincere с февраля 2010 года по декабрь 2013 года.

Среди основных достижений ceh9:

Победа на World Cyber Games 2010. NAVI стали первой командой из нашего региона, которая победила на этом турнире.

Победа на Intel Extreme Masters Season IV, где NAVI в 2010 году получила титул чемпионов, закрепив свое имя среди сильнейших команд мира.

Победа на Electronic Sports World Cup 2010.

Попал в рейтинг лучших команд от HLTV.

Многочисленные победы на международных турнирах на протяжении всей карьеры.

После завершения профессиональной карьеры игрока Арсений стал популярным аналитиком и комментатором турниров по Counter-Strike: Global Offensive, а также успешным стримером. Его прямые эфиры собирают тысячи зрителей.

Он также успел побывать тренером команды pro100 в 2018 году, но из-за низких результатов уже через четыре месяца покинул пост.

Евгений "Yozhyk" Мостовик

Евгений – один из лучших игроков мира в FIFA, который в свое время также выступал в составе украинской киберспортивной организации Natus Vincere с 2011 года. Родился он во Львове и с детства увлекался футболом. В 17 лет начал свой путь профессионального киберспортсмена с FIFA.

Первым его серьезным турниром был World Cyber Games, где он взял третье место. Шесть лет спустя его уже называли одним из лучших игроков мира и самым титулованным игроком в FIFA.

Сегодня Евгений Мостовик ведет популярный YouTube-канал на 341 000 подписчиков и рассказывает о самой FIFA, турниры, обновления, новости киберспорта и прочее.

Основные достижения Yozhyk:

Победы на International Esports Tournament . Yozhyk получил первые места на турнирах International Esports Tournament в 2014 и 2015 годах, демонстрируя высокий уровень мастерства на международной арене.

. Yozhyk получил первые места на турнирах International Esports Tournament в 2014 и 2015 годах, демонстрируя высокий уровень мастерства на международной арене. Чемпион WCG Samsung Euro Championship 2011 . Эта победа подтвердила его статус одного из лучших игроков в Европе.

. Эта победа подтвердила его статус одного из лучших игроков в Европе. Многократный чемпион Украины . Yozhyk неоднократно выигрывал национальные турниры, в частности WCG Ukraine в 2009, 2011 и 2012 годах, подтверждая свое доминирование на отечественной сцене.

. Yozhyk неоднократно выигрывал национальные турниры, в частности WCG Ukraine в 2009, 2011 и 2012 годах, подтверждая свое доминирование на отечественной сцене. Участник и призер международных соревнований. На протяжении всей своей карьеры он участвовал в многочисленных международных турнирах, таких как EA Champions Cup и The Intercontinentals, где показывал стабильно высокие результаты.

Его успехи и деятельность вдохновили многих молодых игроков в Украине и стали толчком для развития киберспортивной сцены в стране. Кроме соревновательной деятельности, Евгений активно занимается стримингом и созданием контента, что способствует популяризации FIFA и киберспорта в целом.

Отметим, что в прошлом году Natus Vincere была лидером по общим просмотрам, получив 64,85 миллиона суммарных часов от зрителей. Ее игрок Игорь "w0nderful" Жданов попал на 11 место в рейтинге лучших игроков от HLTV. Уже упомянутый Валерий "b1t" Ваховский – на 9 позиции. Благодаря такой узнаваемости и медийности команда громко заявляет об Украине на мировой арене.

Также в прошлом году яркую игру показала команда Passion UA, которая неожиданно для всех смогла пробиться на Perfect World Shanghai Major 2024. Многие считают, что это стало возможным во многом благодаря стараниям капитана Родиона "fear" Смыка, который сейчас, к сожалению, уже ушел из команды и будет играть за fnatic. Так или иначе, но он также является одним из звездных имен Украины в киберспорте.