Что интересно, в октябре 2024 года такая информация уже появлялась в интернете в виде слухов, но подтверждение поступило только сейчас. Об этом сообщает профильное издание HLTV, пишет 24 Канал.

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Как это будет

Расширение мейджоров означает добавление третьего швейцарского этапа к уже существующим этапам открытия и отбора. Это означает, что мэйджоры будут длиться дольше, примерно на четыре дня, чтобы освободить место для дополнительного этапа, пишет HLTV.

Вместе с расширением турнира Valve также скорректировали распределение слотов и объявили о новых отборочных событиях – Major Regional Qualifiers (MRQ).

В MRQ примут участие 16 команд из Америки и Европы и восемь из Азии. Эти соревнования должны заменить RMR, но ключевым изменением является то, что они "могут быть проведены в режиме онлайн". Если это так, то регионы могут быть равномерно распределены между субрегионами (например, Северная Америка/Южная Америка), чтобы устранить значительные различия в пинге.

Американский и европейский MRQ предоставят по шесть мест на первом этапе мейджора, тогда как азиатский MRQ – четыре.

Восемь команд, прошедших отбор на первом этапе, присоединятся к восьми командам, которые получат прямое приглашение на второй этап, где одно приглашение предоставляется региону на каждую команду из этого региона, которая дошла до третьего этапа предыдущего мейджора (16 лучших).

То же самое касается Этапа 3, где одно приглашение назначается региону для каждой команды из этого региона, которая вышла в плей-офф предыдущего мейджора (лучшая восьмерка).

Это означает, что на BLAST.tv Austin Major, который будет первым турниром в новом формате, шесть европейских команд будут приглашены на Stage 3. Это Spirit, G2, Vitality, MOUZ, FaZe и HEROIC, которые прошли в плей-офф. Америка и Азия получат по одному приглашению после того, как Liquid и The MongolZ вошли в восьмерку лучших в Шанхае.

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