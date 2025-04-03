BAFTA назвала "найвпливовішу відеогру всіх часів" – і ви навряд чи про неї чули
- BAFTA провела опитування, щоб визначити найвпливовішу відеогру в історії, і переможницею стала Shenmue для Dreamcast 1999 року.
- Shenmue була інноваційною грою, яка використовувала кінематографічні сцени, цикли дня та ночі, змінну погоду та динамічних NPC, що вплинуло на розвиток ігрової індустрії.
- В опитуванні гра випередила такі відомі проєкти як GTA, Zelda, Half-Life та Super Mario.
Напередодні майбутньої церемонії BAFTA Game Awards 2025, академія провела опитування щодо найвпливовішої відеогри в історії ігрової індустрії і його переможниця може багато кого здивувати.
Британська академія телебачення та кіномистецтва ось вже 21 рік поспіль проводить власну церемонію для відзначення найкращих відеоігор і цього разу до неї додалося цікаве опитування, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.
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Обійшла DOOM, Zelda та багато інших
Напередодні цьогорічної події, яка відбудеться 8 квітня, BAFTA провела опитування, щоб визначити, яка гра мала найбільший вплив на індустрію за всю її історію.
Очевидно, що пересічний геймер може назвати з десяток проєктів, які, на його думку, заслуговують на таке звання. Super Mario Bros., Grand Theft Auto, The Legend of Zelda чи Half-Life – варіантів насправді просто безліч.
Одначе, переможниця опитування може стати несподіванкою для більшості фанатів віртуальних розваг. Отож, "найвпливовішою відеогрою всіх часів" стала Shenmue, випущена для консолей Dreamcast у 1999 році.
Ігровий процес проєкту – дивіться відео
Shenmue була справді попереду свого часу та використовувала кінематографічні сцени, цикли дня та ночі, мінливу погоду, а також динамічних NPC.
У ті роки її відкритий світ вражав увагою до деталей та пропрацьованістю, що безумовно вплинуло на подальший вектор розвитку індустрії.
Повний список найвпливовіших ігор усіх часів від BAFTA:
- Shenmue (1999)
- Doom (1993)
- Super Mario Bros. (1985)
- Half-Life (1998)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
- Minecraft (2011)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (2025)
- Super Mario 64 (1996)
- Half-Life 2 (2004)
- The Sims (2000)
- Tetris (1984)
- Tomb Raider (1996)
- Pong (1972)
- Metal Gear Solid (1998)
- World of Warcraft (2004)
- Baldur's Gate 3 (2023)
- Final Fantasy 7 (1997)
- Dark Souls (2011)
- Grand Theft Auto 3 (2001)
- Skyrim (2011)
- Grand Theft Auto (1997)
Як можна помітити у голосуванні Shenmue обійшла одразу 20 ігор, серед яких є набагато відоміші "тайтли", що зайвий раз підкреслює визнання якого заслуговує проєкт.