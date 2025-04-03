BAFTA назвала "найвпливовішу відеогру всіх часів" – і ви навряд чи про неї чули

Напередодні майбутньої церемонії BAFTA Game Awards 2025, академія провела опитування щодо найвпливовішої відеогри в історії ігрової індустрії і його переможниця може багато кого здивувати.

Британська академія телебачення та кіномистецтва ось вже 21 рік поспіль проводить власну церемонію для відзначення найкращих відеоігор і цього разу до неї додалося цікаве опитування, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Обійшла DOOM, Zelda та багато інших

Напередодні цьогорічної події, яка відбудеться 8 квітня, BAFTA провела опитування, щоб визначити, яка гра мала найбільший вплив на індустрію за всю її історію.

Очевидно, що пересічний геймер може назвати з десяток проєктів, які, на його думку, заслуговують на таке звання. Super Mario Bros., Grand Theft Auto, The Legend of Zelda чи Half-Life – варіантів насправді просто безліч.

Одначе, переможниця опитування може стати несподіванкою для більшості фанатів віртуальних розваг. Отож, "найвпливовішою відеогрою всіх часів" стала Shenmue, випущена для консолей Dreamcast у 1999 році.

Ігровий процес проєкту – дивіться відео

Shenmue була справді попереду свого часу та використовувала кінематографічні сцени, цикли дня та ночі, мінливу погоду, а також динамічних NPC.

У ті роки її відкритий світ вражав увагою до деталей та пропрацьованістю, що безумовно вплинуло на подальший вектор розвитку індустрії.

Повний список найвпливовіших ігор усіх часів від BAFTA:

Shenmue (1999) Doom (1993) Super Mario Bros. (1985) Half-Life (1998) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Minecraft (2011) Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) Super Mario 64 (1996) Half-Life 2 (2004) The Sims (2000) Tetris (1984) Tomb Raider (1996) Pong (1972) Metal Gear Solid (1998) World of Warcraft (2004) Baldur's Gate 3 (2023) Final Fantasy 7 (1997) Dark Souls (2011) Grand Theft Auto 3 (2001) Skyrim (2011) Grand Theft Auto (1997)

Як можна помітити у голосуванні Shenmue обійшла одразу 20 ігор, серед яких є набагато відоміші "тайтли", що зайвий раз підкреслює визнання якого заслуговує проєкт.