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games Новини BAFTA назвала "найвпливовішу відеогру всіх часів" – і ви навряд чи про неї чули
3 квітня, 12:45
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BAFTA назвала "найвпливовішу відеогру всіх часів" – і ви навряд чи про неї чули

Максим Задворський
Основні тези
  • BAFTA провела опитування, щоб визначити найвпливовішу відеогру в історії, і переможницею стала Shenmue для Dreamcast 1999 року.
  • Shenmue була інноваційною грою, яка використовувала кінематографічні сцени, цикли дня та ночі, змінну погоду та динамічних NPC, що вплинуло на розвиток ігрової індустрії.
  • В опитуванні гра випередила такі відомі проєкти як GTA, Zelda, Half-Life та Super Mario.

Напередодні майбутньої церемонії BAFTA Game Awards 2025, академія провела опитування щодо найвпливовішої відеогри в історії ігрової індустрії і його переможниця може багато кого здивувати.

Британська академія телебачення та кіномистецтва ось вже 21 рік поспіль проводить власну церемонію для відзначення найкращих відеоігор і цього разу до неї додалося цікаве опитування, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Обійшла DOOM, Zelda та багато інших

Напередодні цьогорічної події, яка відбудеться 8 квітня, BAFTA провела опитування, щоб визначити, яка гра мала найбільший вплив на індустрію за всю її історію.

Очевидно, що пересічний геймер може назвати з десяток проєктів, які, на його думку, заслуговують на таке звання. Super Mario Bros., Grand Theft Auto, The Legend of Zelda чи Half-Life – варіантів насправді просто безліч.

Одначе, переможниця опитування може стати несподіванкою для більшості фанатів віртуальних розваг. Отож, "найвпливовішою відеогрою всіх часів" стала Shenmue, випущена для консолей Dreamcast у 1999 році.

Ігровий процес проєкту – дивіться відео

Shenmue була справді попереду свого часу та використовувала кінематографічні сцени, цикли дня та ночі, мінливу погоду, а також динамічних NPC.

У ті роки її відкритий світ вражав увагою до деталей та пропрацьованістю, що безумовно вплинуло на подальший вектор розвитку індустрії.

Повний список найвпливовіших ігор усіх часів від BAFTA:

  1. Shenmue (1999)
  2. Doom (1993)
  3. Super Mario Bros. (1985)
  4. Half-Life (1998)
  5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
  6. Minecraft (2011)
  7. Kingdom Come: Deliverance 2 (2025)
  8. Super Mario 64 (1996)
  9. Half-Life 2 (2004)
  10. The Sims (2000)
  11. Tetris (1984)
  12. Tomb Raider (1996)
  13. Pong (1972)
  14. Metal Gear Solid (1998)
  15. World of Warcraft (2004)
  16. Baldur's Gate 3 (2023)
  17. Final Fantasy 7 (1997)
  18. Dark Souls (2011)
  19. Grand Theft Auto 3 (2001)
  20. Skyrim (2011)
  21. Grand Theft Auto (1997)

Як можна помітити у голосуванні Shenmue обійшла одразу 20 ігор, серед яких є набагато відоміші "тайтли", що зайвий раз підкреслює визнання якого заслуговує проєкт.