Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішні бігуни та гра з кнопкових телефонів

14 березня 2021 , 11:26
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Джерело:

24 канал

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Вже тривалий час лідерство утримують бігуни з Join Clash 3D, але є цікава новинка, у яку грали ще на кнопкових телефонах майже всі.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

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Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

  1. Join Clash 3D
  2. Sculpt people
  3. Lumbercraft
  4. Garena Free Fire
  5. Among Us
  6. Stacky Dash
  7. Subway Surfers
  8. Water Sort Puzzle
  9. Stack Ball
  10. Phone Case DIY

Цього тижня змін у топі найпопулярніших мобільних ігор майже й немає. Раннер Join Clash 3D впевнено очолює цей рейтинг вже тривалий час. Головними переслідувачами цієї відеогри залишаються Sculpt people та Lumbercraft, але поки без особливих шансів для цих проєктів.

Закріпилися у середині топу одразу декілька проєктів: до Garena Free Fire та Among Us приєдналася цікава гра для шанувальників головоломок Stacky Dash. Хоча для Among Us й вийшло оновлення з колесом чату, але не такого доповнення вже кілька місяців чекають шанувальники цього проєкту.

Продовжують мати попит серед геймерів культовий раннер Subway Surfers, а також головоломка Water Sort Puzzle. А позиції Stack Ball та Phone Case DIY важко назвати впевненими, бо ці проєкти у будь-який момент можуть покинути топ найкращих.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор не покинув жоден проєкт. За останній тиждень нові відеоігри у цей топ також не потрапили, тому розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Worms Zone.io – гра, яка зупинилася на 13 сходинці у топі найпопулярніших мобільних ігор. Напевно, майже всі грали у стародавнього предка цієї гри ще на кнопкових телефонах. Геймплейно все дуже просто: гравці керують черв'ячком, який має збирати різноманітну їжу та інші бонуси, щоб стати найбільшим хробаком арени ("Boss of this gym"). Головною особливістю цієї відеогри можна назвати багатокористувацькі баталії, у яких геймери змагаються з іншими гравцями за лідерство. Також у відеогрі є чимала кількість варіантів для кастомізації головного героя (хробака).

Трейлер відеогри Worms Zone.io – відео