Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: доісторична романтика та класичні бігуни

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу змін у рейтингу знову мало, хоча є одна дуже успішна новинка про пригоди у доісторичні часи.

Games24 з допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішні бігуни та гра з кнопкових телефонів

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Join Clash 3D Comics Bob Garena Free Fire Phone Case DIY Subway Surfers Ludo King Water Sort Puzzle Among Us Giant Rush! Roblox

На вершині топу найпопулярніших мобільних ігор відбулося кілька перестановок, хоча лідер поки незмінний. Join Clash 3D вже дуже тривалий час впевнено очолює рейтинг, а жодна мобільна гра поки не може нав'язати серйозної боротьби цьому проєкту.

Дуже вдалим можна назвати останній тиждень для Garena Free Fire, Phone Case DIY та Subway Surfers. Ці проєкти піднялися на декілька позицій у рейтингу, а королівська битва навіть змогла заскочити одразу на 3 сходинку. Вперше до топу потрапила дуже популярна в Індії гра Ludo King, хоча ми вже відзначали цей проєкт раніше.

Продовжує впевнено втрачати позиції Among Us, тому вже знаходиться разом з головоломкою Water Sort Puzzle у другій половині топу. Також цього тижня до когорти найкращих знову повернулися Giant Rush! та Roblox.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Sculpt people (23 місце), Lumbercraft (17 місце), Stacky Dash (поза топом) та Stack Ball (14 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапила:

Comics Bob – відеогра, яка одразу заскочила на 2 сходинку у цьому рейтингу. Реліз проєкту відбувся ще у жовтні 2020 року, а розробником виступила білоруська компанія SayGames. За жанром це головоломка, у якій гравців відправляють у доісторичні часи. Геймери мають допомагати Бобу та його дівчині у складному та небезпечному первісному світі.

Геймплейно все дуже просто: головний герой постійно потрапляє у різноманітні ситуації, а гравці повинні вибрати предмет (дію), який йому стане у пригоді саме у цей момент. Розробники відзначили, що у відеогрі є чимала кількість цікавих рівнів, а також повноцінна романтична історія.

Що вибереш ти? / Фото портал Appmagic