Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та підкорювач Боллівуду

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу змін у рейтингу майже й немає, щоправда, є дуже цікава новинка, у яку грають зірки Боллівуду.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішні лісоруби та желеподібні бігуни

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Join Clash 3D Sculpt people Lumbercraft Garena Free Fire Among Us Stacky Dash Stack Ball Water Sort Puzzle Subway Surfers Phone Case DIY

Цього тижня у топі найпопулярніших мобільних відеоігор дуже мало цікавих змін. Join Clash 3D вже декілька тижнів поспіль продовжує утримувати лідерство, а головними опонентами цього проєкту стали Sculpt people та Lumbercraft. Щоправда, серйозної боротьби вони поки нав'язати не можуть й знаходяться лише у ролі переслідувачів.

Другий тиждень поспіль впевнено утримують свої місця у середині рейтингу Garena Free Fire та Among Us. Укріпила свої позиції відеогра про розбивання кольорових платформ – Stack Ball. Знову повернулися до топу відеоігри для шанувальників головоломок та загадок Stacky Dash та Water Sort Puzzle.

Фанатів класичних раннерів повинно потішити повернення культової гри Subway Surfers. Здається, ця відеогра буде мати попит серед мобільних геймерів завжди. А от Phone Case DIY лише втрачає позиції, тому вже наступного тижня може покинути топ найкращих.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: High Heels! (12 місце), Roblox (14 місце) та Blob Runner 3D (23 місце). За останній тиждень нові відеоігри у цей топ не потрапили, тому розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Ludo King – гра, яка зупинилася на 11 сходинці у топі найпопулярніших мобільних ігор. Це сучасна версія дуже популярної настільної гри Пачісі. Варто зазначити, що реальна її версія виникла 4 тисячі років тому в Індії, а зараз вважається національною грою у цій країні. Правила прості: гравці кидають кубик й ходять, а для перемоги потрібно своїми фішками обійти все ігрове поле. Ludo King розрахована на багатокористувацькі баталій, хоча у грі є також режим, у якому гравці змагаються зі штучним інтелектом. У відеогрі є чимала кількість ігрових тем, голосовий чат, а також локальний мультиплеєр.

Трейлер відеогри Ludo King – відео