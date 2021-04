Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Рейтинг продовжує очолювати Crash Bandicoot: On the Run!, хоча у топі з'явилося кілька цікавих новинок.

Games24 з допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішний старт Crash Bandicoot та інші новинки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D League of Legends: Wild Rift Going Balls Prison Escape: Stickman Adventure High Heels! Heroes Inc! Giant Rush! Blob Runner 3D Jelly Dye

Цього тижня у рейтингу відбулося кілька цікавих перестановок, хоча лідер й не змінився. Crash Bandicoot: On the Run! продовжує підкорювати мобільні платформи та встановлювати різноманітні рекорди. Навіть дуже популярний раннер Join Clash 3D поки не може втримати цей стартовий натиск від Креша та компанії. На третій сходинці знаходиться гра League of Legends: Wild Rift, яка з'явилася вперше за тривалий час у топі.

Можна відзначити вдалий старт платформера Going Balls, який закріпився у середині рейтингу. Також минулого тижня вперше у топі з'явилася гра Jelly Dye, але її дебют важко назвати дуже вдалим. Варто відзначити, що у другій половині топу знаходиться кілька цікавих раннерів: High Heels!, Giant Rush! та Blob Runner 3D.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Subway Surfers (12 місце), Garena Free Fire (11 місце) та Solar Smash (16 місце). Вперше до топу потрапили:

Prison Escape: Stickman Adventure – відеогра про пригоди кумедного чоловічка із прізвиськом Стікмен. За жанром це головоломка, у якій гравців відправляють у в'язниці. Геймплейно все дуже просто: головний герой постійно потрапляє у різноманітні ситуації, а гравці повинні вибрати предмет, який йому стане у пригоді саме у цей момент. Тобто геймери просто вибирають певний варіант дії, а потім слідкують за наслідками цього вибору. Також розробники відзначили, що у відеогрі чимала кількість унікальних в'язниць.

Prison Escape: Stickman Adventure / Фото портал Appmagic

Heroes Inc! – відеогра, у якій геймери мають протистояти навалі інопланетних гостей. Останні вирішили знищити людство та використовують армію роботів. Геймери повинні у надсекретній лабораторії створити команду супергероїв, яка зможе протистояти прибульцям. Геймплейно все просто: гравці створюють персонажів, прокачують їх та борються з інопланетними загарбниками. У грі є чимала кількість унікальних супергеройських вмінь, різноманітних ворогів та варіантів для покращення лабораторії.

Геймплей у відеогрі Heroes Inc! – відео