Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Рейтинг продолжает возглавлять Crash Bandicoot: On the Run!, хотя в топе появилось несколько интересных новинок.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: успешный Crash Bandicoot и другие новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D League of Legends: Wild Rift Going Balls Prison Escape: Stickman Adventure High Heels! Heroes Inc! Giant Rush! Blob Runner 3D Jelly Dye

На этой неделе в рейтинге произошло несколько интересных перестановок, хотя лидер и не изменился. Crash Bandicoot: On the Run! продолжает покорять мобильные платформы и устанавливать различные рекорды. Даже очень популярный раннер Join Clash 3D пока не может удержать этот стартовый натиск от Крэша и компании. На 3 месте находится игра League of Legends: Wild Rift, которая появилась впервые за долгое время в топе.

Можно отметить удачный старт платформера Going Balls, который закрепился в середине рейтинга. Также на прошлой неделе впервые в топе появилась игра Jelly Dye, но ее дебют трудно назвать очень удачным. Стоит отметить, что во второй половине топа находится несколько интересных раннеров: High Heels!, Giant Rush! и Blob Runner 3D.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Subway Surfers (12 место), Garena Free Fire (11 место) и Solar Smash (16 место). Впервые в топ попали:

Prison Escape: Stickman Adventure – видеоигра о приключениях забавного человечка с прозвищем Стикмен. По жанру это головоломка, в которой игроков отправляют в тюрьму. Геймплейно все очень просто: главный герой постоянно попадает в различные ситуации, а игроки должны выбрать предмет, который ему пригодится именно в этот момент. То есть геймеры просто выбирают определенный вариант действия, а затем следят за последствиями этого выбора. Также разработчики отметили, что в видеоигре немалое количество уникальных тюрем.

Prison Escape: Stickman Adventure / Фото портал Appmagic

Heroes Inc! – видеоигра, в которой геймеры должны противостоять нашествию инопланетных гостей. Последние решили уничтожить человечество и используют армию роботов. Геймеры должны в сверхсекретной лаборатории создать команду супергероев, которая сможет противостоять пришельцам. Геймплейно все просто: игроки создают персонажей, прокачивают их и борются с инопланетными захватчиками. В игре есть немалое количество уникальных супергеройских умений, разнообразных врагов и вариантов для улучшения лаборатории.

Геймплей в видеоигре Heroes Inc! – видео