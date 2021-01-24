Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: новий лідер та падіння Among Us

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Лідер топу продовжує змінюватися майже щотижня, а відеогра Among Us поки лише втрачає позиції.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: DOP 2 поки лідер та дуже успішні новинки

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Phone Case DIY Join Clash 3D Roof Rails Project Makeover Oh God! Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game DOP 2: Delete One Part Hit Master 3D: Knife Assassin Water Sort Puzzle

Цього тижня також не обійшлося без зміни лідера, хоча й не напишеш, що дуже неочікуваної. Відеогра Phone Case DIY продовжила свою дуже успішну ходу й опинилася вже на 1 сходинці. DOP 2: Delete One Part опустилася одразу на 8 місце й тепер ризикує покинути топ вже наступного тижня.

Знову піднялися на дуже високі місця раннери, хоча їх кількість й не змінилася. Пара Join Clash 3D та Roof Rails поки не збирається покидати рейтинг найкращих та зайняла дуже комфортні місця. Впевнено рухається до лідируючих позицій симулятор віртуального бога Oh God!, але поки лише 5 сходинка.

Продовжують мати попит серед мобільних геймерів Project Makeover та Hit Master 3D: Knife Assassin. А от Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game та Among Us продовжують втрачати позиції вже не перший тиждень. Знову повернулася у топ відеогра Water Sort Puzzle, хоча й лише на 10 місце.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинула лише Stacky Dash (18 місце). За останній тиждень нові відеоігри у цей топ не потрапили, тому розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Giant Rush! – гра, яка зупинилася на 11 сходинці у топі найпопулярніших мобільних ігор. За жанром це класичний раннер: геймери керують персонажем, який бігає та ставить різноманітні рекорди. Головною особливістю цього проєкту стали стіни, які гравці повинні ламати на своєму шляху. Для цього вони мають збирати бонуси потрібного кольору та "підкачувати" свого героя. Також є фінальний поєдинок з босом, якого треба здолати, щоб пройти рівень.

Ламайте стіни у відеогрі Giant Rush! / світлина з порталу Appmagic