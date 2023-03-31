Після закінчення бета-тесту Blizzard поділилися цікавою інфографікою з різноманітними статистичними даними.

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У пробній версії Diablo 4 гравцям були доступні п'ять класів персонажів: варвар, друїд, некромант, розбійник та чарівник. Згідно з даними розробників, за трохи більше ніж 61,5 мільйона зіграних годин, найпопулярнішим вибором з-поміж них стали саме володарі магічних здібностей – чарівник та некромант.

Одним з найбільш дивовижних статистичних показників є той, що за час бета-тестування гравцям вдалося вбити майже 30 мільярдів монстрів.

Інфографіка бети Diablo 4 / Фото з твітеру

Також цікавою інформацією стало те, наскільки світовий бос бети дракон Ашава грізний суперник.

Ящірка виявилася відповідальною за понад 10 мільйонів із 46 мільйонів смертей гравців. А її співвідношення вбивств до власних смертей є напрочуд високим, оскільки Ашава була подолана всього лиш близько 100 тисяч разів, тобто її KD становить десь 94 до 1.

Це невелика жменька статистики є чудовим підтвердженням того, що Diablo 4 гаряче очікувана мільйонами геймерів і як зазначили розробники у твітері: "це лише початок".

Нагадаємо, що реліз Diablo 4 заплановано на 6 червня 2023 року для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series.