После окончания бета-теста Blizzard поделились интересной инфографикой с различными статистическими данными.

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В пробной версии Diablo 4 игрокам были доступны пять классов персонажей: варвар, друид, некромант, разбойник и волшебник. Согласно данным разработчиков, за чуть более 61,5 миллиона сыгранных часов, самым популярным выбором среди них стали именно обладатели магических способностей – волшебник и некромант.

Одним из самых удивительных статистических показателей является то, что за время бета-тестирования игрокам удалось убить около 30 миллиардов монстров.

Инфографика беты Diablo 4 / Фото с твиттера

Также интересной информацией стало то, насколько мировой босс беты – дракон Ашава грозный соперник.

Ящерица оказалась ответственной за более чем 10 миллионов из 46 миллионов смертей игроков. А ее соотношение убийств к собственным смертям сильно впечетляет, поскольку Ашава была повержена всего лишь около 100 тысяч раз, то есть ее KD составляет где-то 94 к 1.

Эта горстка статистики является отличным подтверждением того, что Diablo 4 горячо ожидаемая миллионами геймеров и как отметили разработчики в твиттере: "это только начало".

Напомним, что релиз Diablo 4 запланирован на 6 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series.