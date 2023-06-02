Redfall була однією з найбільш очікуваних новинок 2023 року, однак на релізі стала суцільним розчаруванням через масу причин.

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Критиці у грі піддалося практично все, тому перераховувати ці речі марно, краще поговорити про те, що стало каталізатором невдачі.

Оскільки Arkane завжди були відомі своїми однокористувацькими проєктами, те, що студія почала працювати над багатокористувацькою грою стало неабияким викликом.

Чимало співробітників не знали, як має виглядати кінцевий продукт.

Ветерани-працівники, які не були зацікавлені в розробці багатокористувацьких ігор, масово звільнялися. До кінця розробки Redfall приблизно 70% співробітників підрозділу Austin, які працювали над Prey (попередньою грою Arkane), залишили компанію, – повідомляє репортер Bloomberg Джейсон Шраєр.

Поповнення вакантних посад також стало величезною проблемою.

Через не конкурентну зарплату, небажання деяких фахівців переїжджати до столиці Техасу, а також те, що "студія не могла описати деталі майбутнім співробітникам", гра так і не отримала команди, яка їй була потрібна.

Трейлер Redfall: відео

У 2020 році, коли Microsoft придбала ZeniMax за 7,5 мільярда доларів у розробників з Arkane з'явилася надія. Стверджується, що більшість членів команди сподівалися, що гру буде скасовано або бодай перезавантажено в однокористувацький проєкт.

Однак цього так і не відбулося, оскільки в Microsoft вирішили не брати участі у виробництві, а довірили ZeniMax працювати як тій заманеться.

Також Шраєр у матеріалі для Bloomberg розповів, що Microsoft скасувала версію Redfall для PlayStation, яка, як повідомляється, була в розробці, зробивши гру ексклюзивом для Xbox Series X і ПК.

Окрім того, планувалася значна система мікротранзакцій, від якої відмовилися лише у 2021 році.

Загалом, схоже, що Redfall став для Arkane справжнім нічним кошмаром та розробники були готові випустити проєкт хоч якось аби нарешті його позбутися, що і вилилося у провальний реліз.