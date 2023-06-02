Redfall была одной из самых ожидаемых новинок 2023 года, однако на релизе стала сплошным разочарованием из-за массы причин.

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Критике в игре подверглось практически все, поэтому перечислять эти вещи бесполезно, лучше поговорить о том, что стало катализатором неудачи.

Поскольку Arkane всегда были известны своими однопользовательскими проектами, то, что студия начала работать над многопользовательской игрой, стало большим вызовом.

Многие сотрудники не знали, как должен выглядеть конечный продукт.

Ветераны-работники, не заинтересованные в разработке многопользовательских игр, массово увольнялись. К концу разработки Redfall примерно 70% сотрудников подразделения Austin, работавших над Prey (предыдущей игрой Arkane), покинули компанию, – сообщает репортер Bloomberg Джейсон Шраер.

Пополнение вакантных должностей также оказалось огромной проблемой.

Из-за неконкурентной зарплаты, нежелания некоторых специалистов переезжать в столицу Техаса, а также того, что "студия не могла описать детали будущим сотрудникам", игра так и не получила команды, которая ей требовалась.

Трейлер Redfall: видео

В 2020 году, когда Microsoft приобрела ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов и у разработчиков из Arkane появилась надежда. Утверждается, что большинство членов команды надеялись, что игра будет отменена или хотя бы перезагружена в однопользовательский проект.

Однако этого так и не произошло, поскольку в Microsoft решили не участвовать в производстве, а доверили ZeniMax работать как им вздумается.

Также Шраер в материале для Bloomberg рассказал, что Microsoft отменила версию Redfall для PlayStation, которая, как сообщается, была в разработке, сделав игру эксклюзивом для Xbox Series X и ПК.

Кроме того, планировалась значительная система микротранзакций, от которой отказались только в 2021 году.

В общем, похоже, что Redfall стал для Arkane настоящим ночным кошмаром и разработчики были готовы выпустить проект хоть как-то, чтобы наконец от него избавиться, что и вылилось в провальный релиз.