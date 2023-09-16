Нещодавно випущена NBA 2K24 отримала "престижний" титул, який раніше належав Overwatch 2, повідомляє 24 Канал.

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NBA 2K24, розроблена студією Visual Concepts і випущена 2K, є найновішою частиною тривалої серії симуляторів баскетболу.

Гра вийшла 8 вересня, і розробники запевняли, що це найестетичніша гра франшизи. У NBA 2K24 також вперше з'явився кросплей, який, на жаль, чомусь оминув ПК.

Однак у грі й окрім цього знайшли безліч проблем. Невдоволення NBA 2K24 від фанатів було настільки сильним, що у Steam гра має рейтинг рецензій "Виключно негативні".

З-поміж користувачів Steam новинку рекомендували лише 8% геймерів і цього показника виявилося достатньо, щоб змістити Overwatch 2 (близько 9%) з "почесної" позиції гри з найнижчим рейтингом на платформі Valve.

Рейтинг рецензій гри / Фото зі Steam

Серед найпоширеніших скарг в оглядах: відсутність нових функцій, мало змін у порівнянні з попередньою частиною та проблеми з продуктивністю.

Також критики згадали про відсутність сюжету в режимі MyCareer, засилля чітерів у багатокористувацьких режимах та збільшення кількості мікротранзакцій.