Недавно выпущенная NBA 2K24 получила "престижный" титул, ранее принадлежавший Overwatch 2, сообщает 24 Канал.

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NBA 2K24, разработанная студией Visual Concepts и выпущенная 2K, является новейшей частью продолжительной серии симуляторов баскетбола.

Игра вышла 8 сентября, и разработчики уверяли, что это самая эстетичная игра франшизы. В NBA 2K24 также впервые появился кросплей, который, к сожалению, почему-то обошел ПК стороной.

Однако в игре и кроме этого обнаружили множество проблем. Недовольство NBA 2K24 от фанатов было настолько сильным, что в Steam игра имеет рейтинг рецензий "Исключительно отрицательные".

Среди пользователей Steam новинку рекомендовали только 8% геймеров и этого показателя оказалось достаточно, чтобы сместить Overwatch 2 (около 9%) с "почетной" позиции игры с самым низким рейтингом на платформе Valve.

Рейтинг рецензий игры / Фото со Steam

Среди наиболее распространенных жалоб в обзорах: отсутствие новых функций, мало изменений по сравнению с предыдущей частью и проблемы с производительностью.

Также критики упомянули об отсутствии сюжета в режиме MyCareer, засилье читеров в многопользовательских режимах и увеличении количества микротранзакций.