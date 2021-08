Не лише S.T.A.L.K.E.R.: найпопулярніші українські відеоігри

За часи незалежності українські компанії випустили низку проєктів, що стали широко відомими далеко за межами нашої країни. Детальніше про них – у матеріалі Games24.

Не секрет, що українські розробники програмного забезпечення визнані у всьому світі як висококомпетентні, орієнтовані на якість, творчі та добре кваліфіковані працівники. У той час як безліч наших земляків працюють на найбільших "акул" індустрії, одразу кілька українських відеоігрових студій зарекомендували себе серйозними гравцями на глобальному ринку.

Саме ці компанії та їхній продукт доводять: українці можуть бути не лише маленькими гвинтиками у великій системі, але й самі її створювати. GSC Game World, Frogwares, 4A Games та інші стали справжнім обличчям відеоігрової індустрії України, а їхні проєкти приносять задоволення мільйонам геймерів з усього світу.

GSC Game World

Розпочнемо, звісно, з однієї із найвідоміших студій. Від заснування у 1995 році розробники випустили чимало проєктів, проте переважна більшість із них належала до 2 найпопулярніших франшиз компанії.

Серія Cossacks

Перша гра серії історичних стратегій у реальному часі побачила світ ще у 2001 році. Cossacks: European Wars пропонувала гравцям 5 однокористувацьких історичних кампаній, заснованих на реальних подіях, що мали місце в часових рамках XVII – XVIII століття.

В іграх, традиційно для жанру, можна було створити свою базу, винаймати військо і добувати різні ресурси. Був і багатокористувацький режим, у якому геймерам пропонувалося зіткнутися між собою. Для гри було доступно 17 націй, у кожної з яких були свої унікальні юніти та особливості.

Проєкт спіткав нищівний успіх. Як критики, так і гравці вподобали гру за її графіку, історичну точність та вельми розумний штучний інтелект, який справді змушував геймерів мислити тактично, щоб отримати перемогу. Схвальні рецензії та гарні продажі зумовили розробку продовження Cossacks II: Napoleonic Wars (2005 рік) та доповнення Cossacks II: Battle for Europe (2006 рік), які були зустріті вже більш прохолодно.

У 2016 році вийшов рімейк першої частини під заголовком Cossacks 3, який попри ажіотаж серед фанатів серії отримав досить змішані відгуки. За словами критиків, гра вдало оперувала ностальгією геймерів, проте не пропонувала нічого нового. На цьому історія франшизи поки що закінчена, проте хто знає, може, серед планів розробників є думка спробувати відродити колись популярний жанр.

Серія S.T.A.L.K.E.R.

Серія ігор в жанрі шутера від першої особи розповідає про життя особливого виду людей – сталкерів. Ці шукачі пригод досліджують Чорнобильську зону відчуження в пошуках артефактів, слави, багатства чи просто з дивного фанатизму.

Реліз першої частини S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля відбувся 20 березня 2007 року, а два доповнення, що фактично є самостійними іграми – S.T.A.L.K.E.R: Чисте небо і S.T.A.L.K.E.R: Зов Прип'яті – вийшли у світ у серпні 2008 року та у жовтні 2009 року відповідно.

Гра отримала широке визнання не лише серед українських гравців, але й у цілому світі. Геймерам прийшовся до смаку таємничий та повний небезпек світ Зони. Проєкт хвалили за гарну графіку, атмосферність, історію, а також реалістичну балістику.

Не обійшлося, на жаль, й без ложки дьогтю – технологічний стан ігор залишав бажати кращого: вони часто вилітали, майоріли багами та недопрацюваннями, проте ніщо з цього не завадило їм зібрати навколо себе величезну міжнародну армію фанатів, які й досі із задоволенням грають в улюблений шутер, розробляють для нього модифікації, а також з нетерпінням очікують продовження франшизи – S.T.A.L.K.E.R. 2, вихід якого запланований на 28 квітня 2022 року.

Frogwares – серія Sherlock Holmes

Ця незалежна українська компанія із головним офісом у Києві була заснована 2000 року в Дубліні та переважно займається розробкою відеоігор жанру квест. Найбільшу славу розробникам принесла франшиза про пригоди Шерлока Холмса, за мотивами однойменної збірки детективних оповідань.

Найпопулярнішою грою в серії, напевно, слід вважати Sherlock Holmes: The Awakened 2008 року. Проєкт поєднав 2 художні всесвіти: безпосередньо твори про Шерлока Холмса авторства Артура Конан Дойла та міфи про Ктулху від батька жанру жахів Говарда Лавкрафта. Саме ця частина стала першою тривимірною грою в серії та в загальному продалася найкраще, до того ж отримала хороші оцінки від критиків та гравців.

Далі у франшизі можна виділити досить успішну The Testament of Sherlock Holmes та неоднозначну Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Зараз компанія завершує роботу над грою, що задумана як приквел до всієї серії – Sherlock Holmes: Chapter One.

Проєкт має стати наймасштабнішим "дітищем" студії та розповісти про ранню молодість відомого детектива. Гра планує вийти за рамки простого квесту, адже в ній буде мальовничий відкритий світ, власна бойова система, зосереджена на дедукції (під час бійки Шерлок зможе застосувати свої вміння, щоб визначати вразливі місця супротивників) та система моралі, яка змусить гравців приймати складні рішення та відповідати за їх наслідки, адже не слід забувати, що іноді добрими намірами вимощена дорога в пекло. Реліз заплановано на четвертий квартал 2021 року.

Action Forms – Cryostasis: Sleep of Reason

Студія, що була заснована в 1995 році в Києві, може бути мало відома сучасним геймерам, адже зараз вона фактично припинила існування. Найбільшою франшизою компанії є симулятор полювання на динозаврів – Carnivores. Проте популярність їй принесла гра, що вітчизняним геймерам знайома під назвою "Анабіоз: Сон розуму".

Проєкт у жанрі survival horror вийшов 5 грудня 2008 року і розповідав історію метеоролога Олександра Нестерова, який волею випадку потрапив на застряглий в льодах Арктики багато років тому атомний криголам. Унікальна здатність героя проникати у спогади загиблих персонажів та змінювати їхні вчинки, здійснені незадовго до смерті, дозволила йому виправити помилки екіпажу та запобігти смерті капітана, що, своєю чергою, врятувало від катастрофи й сам корабель.

Гра отримала змішані відгуки від критиків, які стверджували, що попри всю атмосферність та гарний сюжет, геймплей здається дещо одноманітним, а бойова система досить незграбна. Проте ключова особливість гри – моторошна атмосфера, яка тримала гравців у постійному напруженні, знайшла відгук у серцях геймерів, які високо оцінили горор.

4A Games – Серія Metro

Студія була заснована у 2006 році в Києві вихідцями з уже відомої нам GSC Game World. Конфлікт із керівництвом 4 працівників, які й стали засновниками нового бренду, можливо, залишив неприємний посмак в їхніх стосунках, проте подарував українському ігропрому ще одну прекрасну компанію.

Три гри серії Metro, а саме – Metro 2033 (2010 рік), Metro: Last Light (2013 рік), та Metro Exodus (2019 рік) – принесли розробникам світову славу та визнання. Сюжет, заснований на книгах письменника Дмитра Глуховського, розповідає про постапокаліптичні реалії світу, який після ядерної війни населений різноманітними монстрами, а людям доводиться ховатися від них під землею на станціях метрополітену.

Жанрово це – шутер від першої особи з елементами відкритого світу, який повною мірою розкритий в наразі останній грі серії. Кожна частина франшизи неодмінно ставала успішною як у фінансовому, так і у всіх інших планах. Критики та геймери тепло відгукуються про всі 3 гри, а Metro Exodus й узагалі стала справжнім хітом, заслуживши безліч номінацій на престижні премії.

Від проєкту, в який не надто вірили (а саме таким було ставлення видавців та спонсорів до Metro 2033), серія перетворилася у франшизу світового масштабу з багатомільйонною армією фанатів, які точно знають, чого варта українська відеоігрова індустрія.

Варто згадати

Як ми вже зазначали, окрім власних студій, багато українських фахівців працюють на міжнародних ігрових гігантів, що мають офіси в Україні.

Таким чином, наші земляки у складі компанії Ubisoft Entertainment доклали руку до створення такої культової франшизи, як Assassin's Creed. Саме київський офіс студії майже повністю відповідав за ПК-версії таких ігор серії як Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations, Assassin's Creed III та Assassin's Creed IV: Black Flag.

Окрім цього, у Києві є Persha Studia, яка у колаборації з компанією Wargaming відповідальна за розробку мегапопулярних ММО World of Tanks та World of Warplanes.

Також в Україні є офіси Crytek, Playtika, Gameloft, Melior Games, Playtech та багатьох інших компаній, тому можна без вагань сказати, що українські розробники за роки Незалежності нашої держави стали невіддільною складовою світового ринку відеоігор – і це все ще тільки початок.